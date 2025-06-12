ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خبر مفاده أن اليوتيوبر السورية سيدرا بيوتي قد دخلت بعلاقة حب مع نجم مواقع التواصل الإجتماعي اللبناني رامي حمدان.

وحتى الآن لم يتم نفي أو إثبات هذا الخبر من قبل أحد من الطرفين.

وقد احتفلت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوبر شيرين بيوتي بليلة حنّتها في أجواء عائلية وذلك قبل أيام من موعد زفافها المقرر في 14 حزيران/يونيو 2025.

خلال السهرة، خطف العروس وخطيبها اليوتيوبر أسامة مروة الأنظار بلحظات عفوية، حيث انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لهما وهما يرقصان معًا. وقد حضر الحفل أفراد من عائلة شيرين، من بينهم شقيقتاها نارين بيوتي وسيدرا، بالإضافة إلى صديقتها المقرّبة الفنانة بيسان إسماعيل.

كانت هذه تفاصيل خبر مع إقتراب حفل زفاف شيرين بيوتي.. هل تنتظر العائلة فرحة جديدة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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