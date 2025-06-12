ستيفاني عطالله تتعرض لإصابة طريفة.. والسبب طبق تبولة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 يونيو 2025 01:20 مساءً - في أولى مغامراتها بعد الزواج، شاركت الفنانة اللبنانية ستيفاني عطالله متابعيها لحظة طريفة من داخل منزلها، إذ ظهرت في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" وهي تحتفل بنجاحها في إعداد أول طبق "تبولة" بنفسها.

ظهور عفوي

أبدت ستيفاني عطالله عن سعادتها برأي زوجها الفنان جوزيف عبود المعروف بـ "زاف"، الذي أثنى على الطعام قائلًا إنه "مثالي ولذيذ جدًا"، لكن الفرحة لم تخل من إصابة، حيث أظهرت إصبعها المصاب الملفوف بضمادة قائلة بابتسامة: "أنا عروس جديدة وقصيت إصبعي وأنا بقطّع البندورة".

الجمهور تفاعل بشكل كبير مع الفيديو العفوي، الذي ظهرت فيه ستيفاني، فانهالت التعليقات الداعمة ، مشيدين بروحها المرحة وصدقها في مشاركة تفاصيل حياتها اليومية. وقد علق أحد المتابعين: " حمدلله على السلامة ياريت فينا ندوق".

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أجواء مميزة بحفل زفاف ستيفاني عطالله وجوزيف عبود

يذكر ، أن النجمة اللبنانية ستيفاني عطالله، احتفلت بزفافها على الفنان اللبناني جوزيف عبود المعروف باسم "زاف" 24 مايو الماضي، وسط أجواء مبهجة سيطر عليها الحب والرومانسية والعفوية وسط الأهل والأصدقاء.

ووثقت ستيفاني عطالله أجواء هذا الحفل من خلال مقاطع فيديو نشرتها عبر صفحتها على " انستغرام"، الفيديو الذي أظهر تفاصيل أكثر من حفل الزفاف وديكورات الحفل التي أبهرت الجميع.

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ستيفاني عطالله وجوزيف عبود في الكليب الغنائي "مصرف أحلام"

وخلال الأيام الماضية أطلق الثنائي ستيفاني عطالله وجوزيف عبود أغنيتهما والتي جاءت بعنوان "مصرف أحلام" والتي طرحت عبر موقع الفيديوهات الشهير" يوتيوب ".

وتضمنت الأغنية العديد من اللقطات السعيدة، والتي لخصت قصة الحب التي تجمعهما أبرزها هي لحظة طلب "زاف" الزواج من ستيفاني، حيث قابلت هذا الأمر بسعادة بالغة.

وبدأ الكليب بظهور ستيفاني وغنائها " لو كان في مصرف أحلام كنت بحوِّلَّك كل الأحلام إللي بحسابي ، اصرفها ع كيفك حقق أحلامك بس وعدني تبقى تتذكرني بغيابي".

ليرد عليها زاف في المقطع الذي يليه " لو كان في شركة أحلام كنت ملكت الأسهم كلها وهديتك ياها، ارميني بسهم وخلّيني أهواكي".





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