كاظم الساهر يشارك في مهرجان موازين 2025.. وهذا موعد الحفل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 يونيو 2025 01:20 مساءً - كشفت إدارة مهرجان موازين، عن مشاركة الفنان كاظم الساهر، ضمن فاعليات الدورة العشرين، والمُقرر انطلاقها خلال الفترة من 19 إلى 28 يونيو الجاري، في مدينة الرباط بالمغرب، حيث سيُحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا يوم الخميس الموافق 26 من الشهر الجاري، في مفاجأة استثنائية لجمهور المهرجان، الذي تفاعل مع الإعلان بشكلٍ كبير، خلال الساعات القليلة الماضية.

موعد ومكان حفل كاظم الساهر

وأوضحت إدارة المهرجان أنّ حفل كاظم الساهر في موازين 2025، سيكون على خشبة المسرح الوطني في الرباط، حيث جرى الترويج له، عبر الصفحة الرسمية للمهرجان على "انستغرام"، بقولها: "قيصر الغناء العربي يعود من جديد، ليُحيي أمسية يلتقي فيها الفن بالشعر، والحنين بالموسيقى.. موعد جديد مع الطرب الأصيل في مهرجان موازين".

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كارمن سليمان تُحيي حفل الافتتاح

يذكر أنّ الفنانة كارمن سليمان قد اختيرت لإحياء حفل افتتاح مهرجان موازين 2025، وذلك يوم الخميس 19 يونيو، وذلك على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس؛ إذ ستشدو بباقة من أبرز أعمالها الغنائية، بما فيها الـ"ميني ألبوم" الذي سبق وطرحته مؤخراً، فيما وصفها المهرجان بـ"صاحبة الصوت الفريد، والحضور الآسر، حيث حمّست جمهورها لهذا الحفل المرتقب، بظهورها في مقطع فيديو، قالت فيه: "مبسوطة جدًا إن أنا هقابل جمهوري في المغرب لأول مرة في افتتاح مهرجان موازين، انتظروني يوم 19 يونيو، محضرة لكم مفاجآت حلوة جدًا".

ويُشارك في الدورة المقبلة من المهرجان، عددًا كبيرًا من نجوم الغناء في الوطن العربي، منهم شيرين عبد الوهاب، نانسي عجرم، وراغب علامة، ووائل جسار، وديانا حداد، وروبي، وزياد برجي وآخرين.

آخر نشاطات كاظم الساهر الفنية

وفي سياقٍ آخر، كان آخر أعمال كاظم الساهر الغنائية ألبوماً يحمل عنوان "مع الحب"، وضمّ 13 أغنية متنوعة، جميعها من ألحانه، وقد شكّل هذا الألبوم عودة قوية للساهر إلى الساحة الفنية بعد غيابٍ دام أكثر من 8 أعوام عن إصدار الألبومات الغنائية.

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