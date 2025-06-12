رسالة رومانسية تثير الجدل حول دخول نور عمرو دياب بعلاقة حب جديدة

ميرنا وليد - بيروت - يبدو أن نور، ابنة الفنان المصري عمرو دياب، بدأت مرحلة جديدة في حياتها العاطفية بعد فترة من فسخ خطوبتها السابقة، حيث ترددت أنباء عن ارتباطها بالممثل ومدرب رقص الباتشاتا ياسين رشدي.



وبحسب ما تم تداوله، فقد تعاون الثنائي على إطلاق مشروع مشترك يتمثل في مركز لتدريب رقصة الباتشاتا، وافتتحا حسابًا خاصًا على إنستغرام لمشاركة الجمهور تفاصيل المشروع، حيث نشرا مقاطع فيديو لهما وهما يؤديان الرقصة في مناسبات مختلفة، ما لفت الأنظار إلى انسجامهما الكبير.

العلاقة بين نور وياسين ظهرت بشكل أوضح بالتزامن مع عيد ميلادها هذا العام، حين فاجأها ياسين برسالة رومانسية أثارت تفاعلاً واسعاً بين المتابعين. فقد نشر مقطع فيديو جمع أبرز لحظاتهما معاً على أنغام أغنية "صدقني خلاص" لعمرو دياب، لكن بصوته هو، وأرفقه بكلمات مؤثرة قال فيها: "عيد ميلاد سعيد… كل يوم معك هو نعمة، لكن هذا اليوم مميز لأنه عنك. قلبك، نورك، وكل ما يجعلك كما أنت… أنت جميلة من الداخل والخارج، مليئة بالسحر النادر واللطف، تتألقين دون أن تحاولي، وجمالك ينعكس في كل حركة ونظرة… عيناك تقولان الكثير، وابتسامتك تجعل كل شيء أفضل".