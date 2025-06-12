رجل عن زوجته: "أعضاء فرقة BTS أزواج زوجتي"

ميرنا وليد - بيروت - قام زوج بتصوير زوجته ليظهر ردّة فعلها بعودة فرقة BTS المحبوبة عندها، قائلا: "زوجتي سعيدة طوال اليوم لأن أزواجها السبعة الآخرين على ما يبدو سيبدأون الغناء والرقص مرة أخرى".
على صعيد آخر كانت قد تحدثت وسائل إعلام كورية عن ان عضو فرقة bts شوقا تم التحقيق معه بتهمة قيادة السكوتر تحت تأثير الكحول، وعن ذلك علّق شوقا مؤخرا بـ القول: "أنا آسف جدا... لإحباط الكثير من المعجبين و الجميع. أنا أراجع أفعالي بصدق. سألتزم بـ التحقيق بجدية مرة أخرى، أعتذر".
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