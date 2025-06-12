ميرنا وليد - بيروت - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباءً تفيد بانفصال الفنانة المصرية دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي رامي رضوان.

وانتشرت هذه الأخبار بشكل واسع عبر الصفحات المعنية بأخبار الفن والمشاهير، ما أثار جدلاً وتساؤلات بين الجمهور.

غير أنه تم نفي الخبر من مصدر مقرب، مؤكدًا أن ما يتم تداوله غير صحيح، وقال: "مفيش الكلام ده.. ولم يحدث طلاق.. والحمد لله هما كويسين".

وكانت دنيا سمير غانم قد أطلقت أغنيتها الجديدة "الإنبساط والدلع" عبر قناتها، وهي إحدى أغنيات مسرحية "مكسّرة الدنيا" التي قُدّمت مطلع العام الجاري ضمن موسم الرياض.

الأغنية تحمل توقيع الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان الفنان عمرو مصطفى، وتوزيع النابلسي.

كانت هذه تفاصيل خبر خبر طلاق دنيا سمير غانم من زوجها يتصدر الترند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.