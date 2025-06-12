إطلالة غير مألوفة ومثيرة للجدل .. مي كساب تفتح باب التساؤلات

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الممثلة مي كساب جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة جديدة ظهرت فيها بملامح مختلفة عما اعتاده الجمهور منها، ما دفع بعضهم للتساؤل عمّا إذا كانت قد خضعت لجراحة تجميل أم لا.



وزادت مي من إثارة الجدل بعد تعليقها الغامض على الصورة، والذي قالت فيه: "الدنيا وردي وعايشة حياتي وده اللي محتاجاه".

يُذكر أنها ليست المرة الأولى التي تثير فيها مي كساب الجدل حول ملامحها، حيث كانت قد فاجأت متابعيها على السوشيال ميديا بـ"نيو لوك" جريء، غيّر ملامحها بالكامل، وانقسمت الآراء حوله بين مَن اعتبر أنه منحها المزيد من الجاذبية والشباب، ومَن رأى الإطلالة صبيانية ولا تليق بها.