افرا ساراتش اوغلو تعيش قصّة حبّ جديدة مع خبّاز….اليكم التفاصيل

في عمل درامي جديد يحمل لمسة رومانسية معاصرة، تستعد الممثلة أفرا ساراتش أوغلو لتجسيد شخصية مؤثرة ومحبوبة على مواقع التواصل الاجتماعي. الشخصية تتميّز بحبّها العميق للحيوانات، وتتخذ من السعادة أسلوب حياة وشعارًا تنشره أينما ذهبت. كما تُعدّ وجهًا إعلاميًا للعديد من العلامات التجارية البارزة، ما يعكس حضورها الطاغي وتأثيرها في عالم الجمال والأسلوب.

أما الممثل فوركان أنديتش، فسيؤدي دور “آدم”، خبّاز يتمتع بكاريزما لافتة وحضور ساحر، يجذب الأنظار ويأسر قلوب الفتيات. من خلال هذا الدور، يعود فوركان ليُبرز جانبه الرومانسي بخفة ظل وشغف بالحياة.

مسلسل “بيرا” هو من إنتاج شركة OGM Pictures لحساب إحدى المنصّات الرقمية، ويُعد من أبرز المشاريع المنتظرة في الموسم المقبل.

العمل من تأليف بشار باشران، الكاتب الذي عُرف بأعماله الناجحة مثل “القاع”، “الثنائي العظيم”، “عزيزة”، “كان يا ما كان في قبرص” و”عشّاق مجهولون”.أما الإخراج فهو بتوقيع بهادير كاراتاش، الذي أبدع سابقًا في أعمال مثل “RU” و”عائلة شاكر باشا”.

نذكر أن أفرا ساراتش أوغلو كانت قد تألقت مؤخرًا في مسلسل “الطائر الرفراف”، والذي حصد نسب مشاهدة قياسية وحقق نجاحًا واسعًا داخل تركيا وخارجها.

هذا اللقاء الفني بين أفرا وفوركان يُبشّر بثنائية ساحرة تجمع بين الجاذبية والموهبة، وسط قصّة تحمل الكثير من المشاعر والرسائل الإيجابية.

الثنائي سبق ان جمعه بطولة مسلسل بعنوان “ابناء الاخوة” سنة ٢٠١٩.