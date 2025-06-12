تحديث بالصور- بعد نجاح حفله الكبير، راغب علامة في زيارة رسمية لرئيس حكومة كردستان مسرور البرزاني

بعد النجاح الجماهيريّ الكبير الذي حقّقه حفل عيد الأضحى في إقليم كردستان، والذي شهد إقبالاً جماهيريًا لافتًا وتفاعلاً واسعًا من الجمهور، قام النجم اللبناني راغب علامة، بزيارة مميزة حملت طابعًا رسميًا لدولة رئيس مجلس الوزراء في كردستان، الشيخ مسرور البرزاني.

وفي منشور على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، كتب “علامة” التالي: “تشرفت بزيارة دولة رئيس مجلس الوزراء في كردستان، الشيخ مسرور البرزاني، في منزله بالرأس العالي، حيث استضافني على الغداء بحضور الحبيب الشيخ آربن مسرور البرزاني.”

وأضاف علامة: “كانت هذه الزيارة فرصة مميزة للاطلاع على الجهود المبذولة في مجالات السياحة والتنمية في إقليم كردستان، وقد أعجبت بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه الإقليم في مختلف المجالات.”

وأفصح علامة عن شكره وامتنانه بالقول: “أعبّر عن محبتي العميقة لدولة الرئيس ولعائلته الكريمة، وشكرًا على كرم الضيافة وأتمنى لكم دوام الصحة والتوفيق، وأتطلع للمشاركة المستمرة في الفعاليات الثقافية والإنمائية في الإقليم، الذي أكنّ له ولشعبه كل الحب والتقدير.”

ساد اللقاء أجواء من التقدير المتبادل والحفاوة البالغة. وتأتي هذه الخطوة كتعبير عن عمق العلاقة التي تجمع راغب علامة بجمهوره في كردستان، ولتعزيز التواصل الثقافي والفني بين النجوم العرب والإقليم الكردي.

هذا وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة صور الزيارة، مشيدين بتواضع الفنان وحضوره المحبّب، مؤكدين أن هذه اللفتة تُثبت مجددًا مكانته المتميزة على الساحة العربية كفنان وكسفير للثفنّ والثقافة والمحبة.

وكانت راغب علامة حفلًا فنّيًّا في إقليمِ كردستان العراق، بحضورِ جمهورٍ غفيرٍ استمتعَ بباقةٍ من أجملِ أغانيه.

بهذه المناسبة، نشر “علامة” على “إنستغرام” وعبر خاصّيّة القصصِ القصيرة، أكثرَ من مقطعٍ يُوثِّق لحظةَ وصوله إلى العراق، حيثُ استُقبِل بحفاوةٍ كبيرة وبالورود، وحرصَ على التقاط الصّور التّذكاريّة مع جمهوره.

خلالَ الحفل، أشعلَ “السوبرستار” الأجواءَ بباقة من أغانيه الرّومنسيّة والإيقاعيّة، بالإضافة إلى أغنيتهِ الجديدة “ترقيص” الّتي جعلتِ الجمهورَ يعيش حالة من الفرحِ والسّرور .

كما احتفلَ الجمهورُ بعيدِ ميلادِ راغب وسطَ أجواءٍ من السّعادة وغنّوا له “هابي بيرث داي”.

و من جهته، حرصَ راغب، على التقاطِ الصّورِ التّذكاريّة مع جمهورِه وكانَ مسرحُ الحفلِ مميّزًا، إلى جانبِ المؤثّراتِ الصّوتيّة والبصريّة التي أضفتْ على العشيّة طابعًا احتفاليًّا خاصًّا ومختلفًا.

على صعيد الحفلات الفنّيّة أيضًا، يلتقى راغب علامة، جمهوره في مهرجان “موازين”، في المغرب بحفل فنّيّ يحييه في الرّابع والعشرين من يونيو على منصّة النّهضة.