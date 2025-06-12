شكرا لقرائتكم خبر عن باسم سمرة عن عضوية لجنة تحكيم مهرجان الدار البيضاء: السينما دايما تجمعنا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الفنان باسم سمرة مشاركته فى مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربى بدورته السادسة التي تنطلق غداً الجمعة 13 يونيو وتستمر حتى 20 من نفس الشهر، حيث كتب على حسابها بموقع انستجرام:"سعيد بوجودى في لجنة تحكيم مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربى..السينما دايمًا بتجمعنا".



باسم سمرة

ويعيش باسم سمرة حالة كبيرة من النشاط السينمائى فى الوقت الحالى، حيث يعرض له فى السينمات فيلم "ريستارت" مع النجم تامر حسني ويجسد خلال أحداث الفيلم شخصية رجل أعمال يمتلك شركة إنتاج يتبنّى المواهب الشبابية، وينتج لهم أعمالهم عبر تطبيق "تيك توك"، ويشارك في بطولة الفيلم هنا الزاهد، محمد ثروت، عصام السقا، وعدد من ضيوف الشرف.

ويشارك باسم سمرة تصوير فى بطولة فيلم "برشامة"، تأليف أحمد الزغبى وشيرين دياب وإخراج خالد دياب، وبطولة هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، باسم سمرة، طه دسوقى، ومصطفى غريب، حاتم صلاح مع عدد من ضيوف الشرف، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدى، حيث يناقش ظاهرة الغش في الامتحانات بشكل كوميدى.

كما يصور باسم سمرة فيلم "بنات فاتن" مع النجمة يسرا ويجسد خلال أحداثه شخصية زوجها، ويشارك في بطولة الفيلم هدى المفتى، الفنان السوداني مصطفى شحاتة، ومواطنته إسلام مبارك، حمدي هيكل، وعدد من النجوم الشباب فيما يظهر الفنان الشاب حسن مالك كضيف شرف خلال الأحداث والفيلم من تأليف أمينة مصطفى. وإخراج محمد نادر.