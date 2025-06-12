حسن الرداد يهاجم مروجي شائعة سفره لتشجيع النادي الأهلي في مونديال الأندية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 يونيو 2025 11:55 صباحاً - خرج الفنان حسن الرداد عن صمته، معلقاً على صورة متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ظهر فيها برفقة الفنانة ليلى علوي والإعلامية بوسي شلبي، وقيل إنها التقطت خلال تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية لحضور مباريات كأس العالم للأندية.

حسن الرداد يعنف مروجي شائعة تشجيعه للأهلي المصري في أمريكا

وفي توضيح حاسم، نشر حسن الرداد مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، نفى فيه صحة هذه المزاعم، مؤكداً أن الصورة قديمة ولا تمت بصلة للحدث الرياضي المذكور، إشارة منه لمشاركة النادي الأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الرداد في الفيديو: "انتشرت صورة لي مع بعض الزملاء، وقيل إننا متواجدون في أمريكا لتشجيع كأس العالم للأندية، والحقيقة أن هذه الصورة قديمة، وأنا حاليًا في مصر، وليس في الولايات المتحدة".

وأعرب عن استيائه من تداول الصورة بمعلومات مغلوطة، مضيفًا "من نشر هذه الصورة بهذه الطريقة يعبث دون وعي، وهذا نوع من خفة الظل غير المقبولة. أتمنى أن نشجع بحب، دون اللجوء للفبركة أو تضليل الجمهور".

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حسن الرداد يتسقبل مولوده الثاني

ومؤخراً استقبل حسن الرداد طفلته الثانية من زوجته النجمة إيمي سمير غانم، واختارا لها اسم "فادية"، تيمناً بوالدته الراحلة.

وزف حسن الرداد هذا الخبر السار عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" إذ قام بنشر صورة يظهر من خلالها يد الطفلة ، معلقاً: "لِّلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ... الحمدلله ربنا رزقنا بالطفلة الجميلة فادية الرداد، اللهم بارك لنا فيها، وارزقها الصحة والعافية، وارزق الناس جميعًا".

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حسن الرداد يواصل التحضيرات لفيلمه الجديد "طه الغريب"



على جانب آخر، يواصل الفنان حسن الرداد استعداداته لتقديم بطولة فيلمه الجديد "طه الغريب"، المأخوذ عن رواية بالعنوان نفسه للكاتب محمد صادق.

ويشرف على إخراج الفيلم المخرج عثمان أبو لبن، بينما يتولى الإنتاج أحمد السبكي،

ويترقب الجمهور رؤية كيفية تحويل الرواية إلى عمل سينمائي، في ظل الحماس الكبير الذي أبداه الرداد تجاه هذه الشخصية الغامضة والمركّبة، التي تحمل الكثير من الأبعاد النفسية والاجتماعية

"عقبال عندكم" عمل درامي سابق لـ حسن الرداد

وتواجد الفنان حسن الرداد برفقة زوجته النجمة إيمي سمير غانم في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل "عقبال عندكوا" كزوجين يخوضان رحلة يتعرفان فيها إلى النماذج المختلفة من الأزواج، وفي كل حلقتين يظهران بشخصيات مختلفة من ناحية الشكل والملابس، وكذلك المهنة التي يعمل فيها كل واحد، ليواجه الزوجان العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية، وضم العمل عدداً آخر من النجوم وهم محمد ثروت، أنعام سالوسة، سليمان عيد ، علاء مرسي وآخرين.

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يمكنكم قراءة.. حسن للرداد يكشف تفاصيل فيلمه الجديد

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