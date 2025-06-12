روجينا تشارك متابعيها لحظات رومانسية برفقة زوجها 

لقطات من إجازة روجينا

أشرف زكي خلال الإجازة الصيفية الصورة ستوري من حساب روجينا على إنستغرام

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مسلسل "حسبة عمري" آخر أعمالها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 يونيو 2025 11:55 صباحاً - شاركت الفنانة روجينا متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام بلقطة عفوية جمعتها بزوجها نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، خلال الاستمتاع بإجازة الصيف.نشرت روجينا ستوري لزوجها وهو يجلس ليلاً من أجل الاستماع للموسيقى وكتبت تعليقاً قالت فيه "جوزي وهو بيسمع أغنية وطني حبيبي.. رومانسي أوي.. تمام يا عمري".على جانب آخر، نشرت روجينا منشوراً كشفت عن عدة لقطات من إجازتها، حيث ظهرت وهي تقضي رحلة مميزة على متن يخت.تفاعل متابعي روجينا مع هذا المنشور وتمنوا لها إجازة سعيدة برفقة أسرتها، وأشاد الكثير منهم بجمالها وأناقتها خلال ظهورها بإطلالات صيفية مميزة.يشار إلى أن روجينا شاركت خلال الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "حسبة عمري"- الذي عُرض ضمن الماراثون الرمضاني- على قضية "حق الكد والسعاية"، حيث تنفصل "سوسن" (روجينا) عن زوجها بعد 20 عاماً من الزواج، وتطالب بحقها في نصف ممتلكاته، مما يثير العديد من التحديات القانونية والاجتماعية التي تواجهها النساء بعد الطلاق.ويضم مسلسل "حسبة عمري" عدداً آخر من النجوم وهم: عمرو عبد الجليل، محمد رضوان، علي الطيب، نادين، محمود البزاوي، رانيا فريد شوقي، نور قدري وآخرون وهو من إخراج مي ممدوح وتأليف محمود عزت.يمكنك متابعة رمضان 2025 : روجينا تحتفل ببدء تصوير مسلسل حسبة عمري بـ قالب حلوىلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».