ميرنا وليد - بيروت - في تعليق لافت، أعلنت الممثلة السورية علياء سعيد عن تطورات إيجابية بشأن الجدل الدائر حول ارتداء لباس السباحة الشرعي "البوركيني" على الشواطئ.

وقالت سعيد في منشور لها عبر منصات التواصل الاجتماعي :"رجع رجع الوزير ومعاونه يوضحولنا أنو ما في منع، وما في شرطة بحر، وأنو رح يتم تخصيص شواطئ تناسب كل الأذواق، متل ما كان لازم من الأول يصير".

وعبّرت عن فرحتها بهذه المستجدات بالقول:"دموعي ما عبتنشف من الفرحة يا ربي"، قبل أن تختم بعبارة تؤكد طيّ الجدل: "خلص، قفلنا ملف البوركيني".



كانت هذه تفاصيل خبر رد فعل مفاجئ من علياء سعيد بسبب "ملابس البحر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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