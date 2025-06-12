جناح فاخوري: والدي بكى حين رفض أهل زوجي أن أستمر في التمثيل والوسط الفني لم يكن وفياً له

ميرنا وليد - بيروت - حلّت الممثلة اللبنانية جناح فاخوري ضيفة على سفيرة الإعلام الهادف هلا المر في برنامج "نجوم الفن".

تحدثت خلال اللقاء عن تأثير نشأتها في عائلة فنية، وما أضافه ذلك إلى شخصيتها وموهبتها التمثيلية، مؤكدة أن أفراد عائلتها دعموا طموحها في أن تصبح ممثلة، على عكس عائلة زوجها التي كانت مترددة وخائفة في البداية، قبل أن تغيّر نظرتها لها لاحقًا.

كما تحدثت عن ابنتيها، مشيرة إلى أن حفيدتها ترغب في أن تصبح ممثلة مثلها. لكنها أكدت أنها رفضت أن ينخرط أولادها في عالم الفن، بسبب ما وصفته بـ"الصفعات" التي تلقتها خلال مسيرتها، لا سيما والدها الذي قدم الكثير لهذا المجال، ثم رحل دون أن يلتفت إليه أحد، ما دفعها للقول إن الوسط الفني يفتقر إلى الوفاء.

وأعربت عن قوة العلاقة التي جمعتها بوالدها، معتبرة إياه "هدفها في هذه الحياة"، مشيرة إلى أنه بكى عندما رفض أهل زوجها استمرارها في التمثيل.

وأكدت أنها لا تخاف من الموت، لكنها لا تحب الابتعاد عن الأشخاص الذين تحبهم.

وتطرقت إلى الصعوبات التي يواجهها الممثل مع التقدم في العمر، من حيث قلة الأدوار والخيارات المتاحة، كما تحدثت عن فترة غيابها عن الساحة الفنية، وأكدت على أهمية المسرح في مسيرتها الفنية، واعتبرته من أبرز محطاتها التمثيلية.