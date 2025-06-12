براد بيت يسخر من أفلام توم كروز بعد سؤاله عن إحتمال تعاون بينهما

ميرنا وليد - بيروت - سُئل النجم العالمي براد بيت عمّا إذا كان يرغب في إنتاج فيلم آخر مع نجم عالم الاكشن و المخاطر توم كروز، فاجاب بطريقة مضحكة صادماً الجميع بالقول: "حسنًا، لن أعلق نفسي على الطائرات وأفعل ما يحلو لي.
لذا، عندما يفعل شيئًا ما، يكون على الأرض مرة أخرى، سأشاركه".
و سبق أن تشارك براد بيت و توم كروز الشاشة سوياً في فيلم الرعب القوطي الدرامي "Interview with the Vampire" الذي صدر عام 1994، و حقق آن ذاك نجاحاً كبيراً في صالات العرض العالمية.
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