براد بيت يسخر من أفلام توم كروز بعد سؤاله عن إحتمال تعاون بينهما

ميرنا وليد - بيروت - سُئل النجم العالمي براد بيت عمّا إذا كان يرغب في إنتاج فيلم آخر مع نجم عالم الاكشن و المخاطر توم كروز، فاجاب بطريقة مضحكة صادماً الجميع بالقول: "حسنًا، لن أعلق نفسي على الطائرات وأفعل ما يحلو لي.

لذا، عندما يفعل شيئًا ما، يكون على الأرض مرة أخرى، سأشاركه".

و سبق أن تشارك براد بيت و توم كروز الشاشة سوياً في فيلم الرعب القوطي الدرامي "Interview with the Vampire" الذي صدر عام 1994، و حقق آن ذاك نجاحاً كبيراً في صالات العرض العالمية.