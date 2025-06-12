تعرض زوجة مسلم لأزمة صحية مفاجئة... وهذا ما قاله

ميرنا وليد - بيروت - أعلن مطرب المهرجانات مسلم عن تعرض زوجته يارا تامر لأزمة صحية، ما استدعى نقلها إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، دون الكشف عن تفاصيل حالتها أو طبيعة الوعكة التي ألمّت بها.



وشارك مسلم متابعيه عبر خاصية "الستوري" على حسابه الرسمي صورة لزوجته وهي في المستشفى تتلقى المحاليل الطبية، وأرفقها برسالة مؤثرة عبّر فيها عن قلقه الشديد عليها ودعواته المتواصلة لها بالشفاء، قائلاً :"ربنا يشيل عنك يا حبيبتي، ويشفيكي، ويبعد عنك عين أي حد وحش مش بيحبلك ولا بيحبلي الخير، ربنا يحفظك ليا".