منى زكي تعود للكوميديا بعد 19 عامًا.. مفاجأة سينمائية جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد النجمة منى زكي للعودة إلى التعاون سينمائيًا مع المخرجة كاملة أبو ذكري، وذلك بعد مرور 19 عامًا على فيلمهما الشهير “عن العشق والهوى”، الذي عُرض عام 2006، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

وأكدت المنتجة شاهيناز العقاد أن التحضيرات جارية حاليًا لإطلاق الفيلم الجديد الذي يحمل عنوانًا مؤقتًا “رزق الهبل”، من تأليف جورج عزمي، ويجمع بين منى وكاملة في تعاون يُعد الثاني لهما سينمائيًا، مشيرةً إلى أن جلسات العمل والمعاينات الخاصة بأماكن التصوير تُجرى على قدم وساق، على أن يبدأ التصوير فور انتهاء الترتيبات الفنية، تمهيدًا لطرحه خلال العام الجاري.

ويُعد هذا المشروع هو التعاون الثالث بين منى زكي والمنتجة شاهيناز العقاد، بعد فيلم “رحلة 404” وفيلم “أعز الولد” الذي شاركت فيه منى زكي بظهور خاص، إلى جانب تعاون درامي سابق من خلال مسلسل “نمرة اتنين”.

ويُشكل الفيلم أيضًا عودة منى زكي إلى الأدوار ذات الطابع الكوميدي، في سياق اجتماعي، على غرار أبرز أعمالها السابقة مثل “صعيدي في الجامعة الأمريكية”، “أبو علي”، “تيمور وشفيقة”، “من 30 سنة”، و”العنكبوت”.