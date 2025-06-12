اتهامات بحملة ممنهجة ضد “المشروع X”.. ومدير أعمال كريم عبد العزيز يهدد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار عبد الجليل حسن، مدير أعمال النجم كريم عبد العزيز، جدلاً واسعًا بعد حديثه عن وجود “مؤامرة إلكترونية” تستهدف فيلم “المشروع X”، مشيرًا إلى أن العمل يواجه حملة ممنهجة عبر مواقع التواصل تهدف إلى التشويش على نجاحه والنيل من بطل الفيلم.

ونشر عبد الجليل عبر حسابه على “فيسبوك” منشورًا مطوّلًا، أكد فيه أن هناك لجانًا إلكترونية منظمة تابعة لشخص معروف في الوسط الفني، تعمل على تشويه صورة الفيلم وبطله، وكتب: “الحملة الممنهجة اللي بتقودها لجان تابعة لشخص شايف نفسه بيجيد كل شيء من تأليف وإخراج وتمثيل ضد النجم الكبير، حملة واضحة ومفضوحة جدًا.”

وتابع موجهًا رسالة إلى الشخص الذي اتّهمه ضمنيًا: “لو ناوي تقارن نفسك بإيرادات النجم ده، يبقى قدامك 100 سنة ضوئية. النجاحات اللي حققها في أفلامه ومسلسلاته مش سهلة تتكرر.”

وأكد عبد الجليل أن محبة الجمهور لكريم عبد العزيز نابعة من علاقته الصادقة معهم، وليس من حملات ترويجية مصطنعة، وكتب: “من أحبه ربه حبب فيه خلقه، وكريم ربنا فعلاً محبب فيه الناس.”

وختم منشوره برسالة تحذيرية واضحة دون ذكر أسماء، قائلاً: “المرة دي من غير ذكر أسماء… لكن المرة الجاية بالأسماء وبصفحات لجانك اللي أطلقتها. وإن عدتم عدنا.”

يُذكر أن فيلم “المشروع X” من بطولة كريم عبد العزيز وياسمين صبري، ويشارك فيه نخبة من النجوم، منهم إياد نصار، عصام السقا، مصطفى غريب، وأحمد غزي.