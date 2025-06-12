ياسر جلال يخرج من عباءة دراما رمضان: “للعدالة وجه آخر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يخوض النجم ياسر جلال تجربة درامية جديدة ومختلفة، حيث بدأ خلال الفترة الماضية تلقي دروس ودورات تدريبية مكثفة في مهارات التقديم التلفزيوني، وذلك استعدادًا لدوره في مسلسله الجديد “للعدالة وجه آخر”، الذي يجسد فيه شخصية مذيع يتورط في جريمة قتل غامضة، ضمن حبكة درامية مشوّقة.

ويمثل العمل نقلة نوعية لياسر جلال، إذ يُعد أولى تجاربه للعرض على المنصات الرقمية، بعد سلسلة من النجاحات التي حققها خلال مواسم دراما رمضان في السنوات الماضية، لينتقل من الشاشة التقليدية إلى التجارب الرقمية المعاصرة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تتخلله عناصر الإثارة والتشويق، ويتكوّن من 15 حلقة فقط. ويشارك في بطولته إلى جانب ياسر جلال كل من: أروى جودة، محمد جمايكا، ونوران ماجد، فيما تتواصل التعاقدات مع باقي أبطال العمل.

“للعدالة وجه آخر” من تأليف عمرو الدالي، وإخراج محمد يحيى مورو، ومن المقرر أن يبدأ تصوير مشاهده الأولى خلال الأيام القليلة المقبلة.