روجينا توجّه رسالة حب رومانسية إلى أشرف زكي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة روجينا عن قضائها عطلتها الصيفية في إحدى قرى الساحل الشمالي برفقة عائلتها، حيث شاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” مجموعة من الصور العائلية جمعتها بزوجها الفنان أشرف زكي وابنتيهما مايا ومريم، وسط أجواء مفعمة بالحب والدفء العائلي.

وأرفقت روجينا الصور بمقطع من أغنية “يانا يانا” بصوت النجم فضل شاكر، وتحديدًا الجزء الذي يقول: “بحبيبي أموت أنا”، في رسالة رومانسية واضحة تعبّر من خلالها عن مشاعر الحب والامتنان لزوجها وعائلتها.

وقد لاقت الصور تفاعلاً واسعًا من الجمهور، إذ انهالت التعليقات التي حملت عبارات الإعجاب والدعاء بالسعادة الدائمة للثنائي، وسط إشادة بروح الحب التي تجمع العائلة.

يُذكر أن روجينا شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال بطولة مسلسل “حسبة عمري” إلى جانب نخبة من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، محمد رضوان، محمود البزاوي، نادين، رانيا فريد شوقي وآخرين، والعمل من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح، ويضم 15 حلقة.

أما الفنان أشرف زكي، فشارك في بطولة مسلسل “أهل الخطايا” إلى جانب جمال سليمان، سوسن بدر، رانيا يوسف، محمد ثروت، وفرح الزاهد، ومن تأليف أحمد أنور ومحمد عبد القوي، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.