حسن الرداد يرد على شائعة سفره: “أنا في مصر.. وكفاية سماجة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ردّ الفنان حسن الرداد بقوة على شائعة انتشرت مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم سفره مع عدد من الفنانين إلى الولايات المتحدة الأميركية لتشجيع النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، وسط موجة من السخرية والتشكيك في دعم الفنانين للنادي.

وانتشرت صورة على منصات التواصل تجمع الرداد بالفنانة ليلى علوي والإعلامية بوسي شلبي، زعم مروّجوها أنها التُقطت خلال استعدادهم للسفر إلى أميركا، ما أثار موجة من التفاعلات الساخرة، ربطت بين وجود الفنانين وخسارة متوقعة للفريق المصري.

وردّ الرداد عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، ونشر مقطع فيديو قال فيه: “مساء الخير يا جماعة، دلوقتي في حد منزل صورة ليا مع كبار النجوم، بيقول إن إحنا في أمريكا ورايحين عشان نشجع النادي الأهلي في كأس العالم للأندية. وطبعًا عارفين النتيجة إن النادي الأهلي هيخسر علشان الفنانين رايحين يشجعوا.”

وأضاف: “أولًا، دي صورة قديمة. ثانيًا، أنا في مصر مش في أمريكا. ثالثًا، ده تقل دم وسماجة أوي من اللذيذ اللي كتب الموضوع ده. نشجع النادي الأهلي من غير استظراف.”

يُذكر أن الصورة التي جرى تداولها تعود إلى مشاركة مصر في كأس العالم لكرة القدم في روسيا عام 2018، وقد سبق أن ظهرت فيها مجموعة من النجوم أثناء حضورهم فعاليات كأس العالم لدعم المنتخب الوطني.