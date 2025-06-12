ممثل شهير يفجّر مفاجأة عن كريم عبد العزيز: “جبناء كوميديا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال ظهوره مع المخرج معتز التوني في بودكاست “فضفضت أوي”، كشف الفنان ماجد الكدواني عن أسرار شخصية ومهنية تُذاع للمرة الأولى، تتعلّق بعلاقته القوية مع النجم كريم عبد العزيز، ونظرته الخاصة للكوميديا، كما روى قصة غريبة من مراهقته شكّلت نقطة تحوّل في مسيرته الفنية.

وقال الكدواني إنّه لا يحب تقديم الكوميديا بشكل مباشر، ويخشى الإيفيهات المبالغ فيها، مؤكداً أنه يفضّل التعبير عن الحسّ الكوميدي من خلال الشخصية نفسها، وهو الأسلوب الذي يشترك فيه مع كريم عبد العزيز منذ أول تعاون بينهما في فيلم “حرامية في كي جي تو” عام 2001.

وأضاف: “أنا وكريم عبد العزيز جبناء كوميديا، بنخاف من الأفورة ومن كسفة الإيفيه اللي مايجبش. فقررنا نستخبى جوه الشخصية ونصدقها، ونقدّم الكوميديا من خلالها، من غير ما نبقى بنضحك الناس بشكل مباشر”.

كما كشف الكدواني جانبًا غير معروف من بداياته، مؤكدًا أن دخوله عالم التمثيل كان نتيجة سلسلة من الصدف الغريبة. وقال: “وأنا في المدرسة، كان ليّ صاحب مرتاح ماديًا، طلب مني أغششه في امتحان الرياضيات مقابل عربية، ورفضت. في نفس اليوم، وقعت على الأرض بسبب مزاح من أحد الأصدقاء، وأصيبت رجلي وتحطّت في الجبس شهر ونص”.

وتابع: “بعد كده دخلت كلية فنون جميلة، وكنت بشتغل مسرح في الكلية، ووقعت في غرامه من أول لحظة. وفي أحد العروض، جات لجنة تحكيم، وطلبوني أقدّم في معهد الفنون المسرحية، وفعلاً قدمت وكانت آخر سنة أقدر أقدم فيها”.

وأضاف أن إصابته القديمة كانت السبب في إعفائه من الخدمة العسكرية، وهو ما مكّنه من الالتحاق بالمعهد، قائلًا: “وقتها فهمت الحكمة من الإصابة، واللي كان حلم ناس كتير اتحقق لي أنا بالصدفة”.

وقد لاقى اللقاء تفاعلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصةً بعد اعترافاته الصادقة ونظرته العميقة إلى الفن والحياة.