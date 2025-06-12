أحمد زاهر يطلب الدعاء لابنته بعد وعكة صحية.. والأخيرة تكشف معاناتها النفسية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان أحمد زاهر، عبر خاصية القصص المصورة على حسابه الرسمي في “إنستغرام”، صورة لابنته الكبرى ملك بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة، موجّهًا رسالة مؤثرة طالب فيها الجمهور بالدعاء لها، وكتب: “يارب أنت الشافي يارب.. رجاء الدعاء.”

وتزامنًا مع منشور والدها، كشفت ملك أحمد زاهر عبر حسابها الخاص على “إنستغرام” تفاصيل حالتها النفسية والصحية، من خلال صورة لها داخل أحد المستشفيات، أرفقتها برسالة مطوّلة عبّرت فيها عن مشاعرها ومعاناتها في الفترة الأخيرة.

وقالت ملك: “أنا عمري ما كنت بنزل غير الحاجات اللذيذة أو الهزار أو أي حاجة إيجابية، ولما كنت بنزل حاجة سلبية كانت بتبقى من وراها هدف، وغالبًا كنت باخدها بهزار.”

وتابعت: “بس حبيت أشارك إن الفترة الأخيرة حسيت كأن الدنيا كلها ماشية غريبة ومقفولة، وكلها ضغط نفسي بشكل كبير، وده خلاني حاسة إني مش قادرة أستحمل زي قبل كده، وبقيت بحاول أهرب من الناس والمواقف.”

وأكدت ملك أنها لا تبحث عن الشفقة، بل عن الدعم النفسي والمعنوي، مضيفةً: “ما أمر به هو مجرد مرحلة صعبة وأحتاج فيها إلى دعم ومساندة نفسية وروحية. أنا محتاجة دعواتكم من القلب.”

واختتمت رسالتها بالقول: “الهدف من الاستوري دي مش إنكو تحسوا إني ضعيفة، لأن الحمد لله أنا كويسة، وإن شاء الله اللي عندي ده بس دور وهيروح. بس حبيت أشارك علشان اللي بيحسوا زيي يعرفوا إنهم مش لوحدهم، وإن في ناس بتحس كده وبتعدي.”

وقد لاقت رسائل أحمد زاهر وابنته تفاعلًا واسعًا من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التعليقات الداعمة والدعوات بالشفاء العاجل لملك.