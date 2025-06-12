غضب في كواليس فيلم “المصيف”.. خالد الصاوي وفريق العمل يلوّحون بشكوى رسمية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سادت حالة من الغضب والاستياء داخل فريق عمل فيلم “المصيف”، وعلى رأسهم النجم خالد الصاوي، بعد توقّف تصوير العمل بشكل مفاجئ منذ أكثر من عام، دون أي توضيحات رسمية من جهة الإنتاج.

وأفادت بعض المصادر أن عددًا كبيرًا من المشاركين في الفيلم قرروا التقدّم بشكوى جماعية إلى نقابتي الممثلين والسينمائيين ضد الجهة المنتجة، احتجاجًا على طول فترة التوقف، فيما هدّد بعضهم بالانسحاب من العمل نهائيًا إذا لم تُستأنف عملية التصوير في وقت قريب.

وكان تصوير الفيلم قد انطلق في تموز (يوليو) 2024، وتم تصوير يوم واحد فقط قبل أن يتوقّف المشروع فجأة دون إعلان رسمي عن الأسباب، وهو ما أدّى إلى استياء واسع داخل كواليس الفريق الفني والتمثيلي.

يضم “المصيف” في بطولته كلًا من: خالد الصاوي، عمرو عبد الجليل، نسرين طافش، نبيل عيسى، بسنت السبقي، محمد العمروسي، وآخرين، وهو من تأليف وإخراج سليم العدوي، وإنتاج عادل أبو النصر.

يُذكر أن خالد الصاوي كان حاضرًا خلال موسم رمضان الماضي عبر ثلاثة أعمال، حيث ظهر كضيف شرف في مسلسلي “إش إش” و*”سيد الناس”*، كما شارك في بطولة الجزء الخامس من مسلسل “المداح” إلى جانب حمادة هلال، غادة عادل، هبة مجدي، يسرا اللوزي، وخالد سرحان، ومن إخراج أحمد سمير فرج.