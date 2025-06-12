أنغام تُبهر جمهور الرياض ضمن حفلات العيد: “حالة خاصة جداً”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيت النجمة المصرية أنغام حفلًا غنائيًا مميزًا مساء الأربعاء 11 حزيران (يونيو) الجاري، على مسرح “محمد عبده أرينا” في العاصمة السعودية الرياض، ضمن فعاليات حفلات عيد الأضحى التي تُنظّمها “روتانا” في المملكة. وقدّمت خلال الحفل باقة من أبرز أغانيها التي أطربت الجمهور وتفاعل معها بشكل لافت.

ومن بين الأغنيات التي أدّتها أنغام: “أساميك الكتيرة”، “أكتبلك تعهّد”، “عرفها بيا”، و”3 حروف”، وسط حالة من الطرب والسلطنة التي ملأت أجواء الحفل.

وتستعد أنغام لإحياء حفل ثانٍ غدًا الجمعة 13 حزيران، في “الخبر أرينا” بمدينة الخبر، بمشاركة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، ضمن جولتها الفنية بالمملكة.

وقد وثّق حساب “روتانا لايف” على منصة “إكس” أجواء الحفل عبر مقاطع فيديو وصور، أبرزها لحظة دخول أنغام إلى المسرح وسط تصفيق حار من الجمهور، وكتب معلقًا: “لحظات دخول صوت مصر النجمة أنغام إلى المسرح”، كما أرفق فيديو آخر بتعليق: “سلطنة وطرب مع صوت مصر أنغام”.

كذلك، نُشرت صور من كواليس الحفل جمعت أنغام بكل من الرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا سالم الهندي، وسفير جمهورية مصر لدى المملكة إيهاب أبو سريع، إلى جانب صور أظهرت تفاعل الجمهور الكبير معها على المسرح، وأُرفقت بتعليق جاء فيه: “أنغام وجمهورها حالة خاصة جداً”.

ومن المقرر أن تنتقل أنغام بعد ختام حفلاتها في السعودية إلى دولة الكويت، حيث تُحيي حفلًا غنائيًا يوم الجمعة 20 حزيران (يونيو) الجاري، على مسرح “أرينا الكويت”، وسط ترقّب كبير من جمهورها الكويتي.