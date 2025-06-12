نجوم الفن يدعمون تامر حسني بعد أزمة نجله الصحية: دعوات بالشفاء ورسائل مؤثرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تلقى النجم تامر حسني موجة واسعة من الدعم والتضامن من زملائه في الوسط الفني، بعد إعلانه عن تعرّض نجله “آدم” لأزمة صحية مفاجئة، استدعت خضوعه لعمليتين جراحيتين ودخوله العناية المركزة، ما أثار تعاطفًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحرص عدد من النجوم على التعبير عن تضامنهم الكامل مع تامر حسني وعائلته، موجّهين له رسائل دعم ودعاء بالشفاء العاجل لطفله. كما شكر تامر محبّيه وزملاءه برسائل مؤثرة، وشارك بعض تفاصيل محنته الأخيرة معهم.

كانت أنغام من أوائل الفنانين الذين عبّروا عن تضامنهم، إذ نشرت صورة لتامر مع ابنه عبر حسابها على “إنستغرام”، وعلّقت: “نرجو من الله الشفاء العاجل لآدم ابن العزيز تامر حسني، ربنا يطمن قلبك وقلب أمه يارب”.

كما شاركت الفنانة كارمن سليمان بصورة مماثلة، وكتبت: “ربنا يشفيه ويعافيه يارب”، فيما كتب المطرب أحمد جمال: “ألف سلامة على آدم يا تيمو، ربنا يشفيه ويقوم بالسلامة وماتشوفش في أولادك شر أبدًا”.

وكتب نقيب المهن الموسيقية، مصطفى كامل، عبر حسابه الشخصي: “خالص الدعاء بالشفاء لابن أخي وصديقي آدم تامر حسني، ربنا يشفيه ويعافيه ويقوم بألف سلامة بإذن الله”.

أما الفنان محمد شاهين، فنشر عبر خاصية القصص على “إنستغرام” دعاءً لآدم، فتفاعل تامر مع الرسالة، وعلّق معتذرًا عن غيابه عن حفل زفاف شاهين بسبب ظروفه العائلية.

ونشر الفنان محمد ثروت صورة لتامر ونجله، وكتب: “يارب بحق الأيام المباركة تشفي آدم تامر حسني، ومتعه بالصحة والعافية، ويديم الضحكة والفرحة في قلبه”.

من جهتها، عبّرت الفنانة راندا البحيري عن صدمتها، وكتبت عبر “فيسبوك”: “الخبر خضّني، أنا عارفة تامر قد إيه إنسان طيب وميستحملش حاجة على ابنه. من ساعتها وأنا بدعيله من قلبي، ربنا يباركلك فيه يا تيمو ويبعد عنك كل شر”.

ويُذكر أن تامر حسني لم يخفِ تأثّره العاطفي بهذه المحنة، وعبّر عن امتنانه الكبير لكل من وقف إلى جانبه في هذه الظروف الدقيقة.