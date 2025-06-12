شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاده.. عادل عوض: والدي ارتبط بالمسرح وسعد بمصافحة الراحل عادل خيري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوافق اليوم الخميس ذكرى ميلاد الفنان الكبير الراحل محمد عوض، أحد رموز الكوميديا في زمن الفن الجميل، والذي ترك بصمة خاصة في السينما والمسرح والتلفزيون من خلال أعمال لا تزال محفورة في وجدان الجمهور العربي.

وبهذه المناسبة، تواصل ”الخليج 365” مع المخرج عادل عوض نجل الفنان الراحل، الذي تحدث عن والده وكواليس من حياته الفنية والشخصية، وعن أقرب أصدقائه في الوسط الفني.

وقال عادل إن والده كان يكنّ محبة كبيرة للفنانين رشدي أباظة، حسن يوسف، وعبد المنعم مدبولي، مشيرًا إلى علاقة الصداقة القوية التي ربطته بأسرة الأباظية، خاصة وجيه أباظة الذي تولى منصب محافظ سابقًا، كما كشف أن والده كان يعرف أن رشدي أباظة تزوج من الفنانة تحية كاريوكا.

وعن أقرب الأعمال إلى قلب والده، قال عادل إن محمد عوض كان يحب أفلامه التي جمعت بينه وبين الفنانين حسن يوسف ويوسف فخر الدين، كما كان مرتبطًا كثيرًا بالمسرح، حيث بدأ مشواره ضمن فرقة نجيب الريحاني، وكان شديد السعادة حين يصافح الفنان الراحل عادل خيري، مضيفًا أن الكاتب الكبير بديع خيري هو من تبناه فنيًا في بداياته.

ومن أبرز الأفلام التي كان يعتز بها الفنان محمد عوض: "بابا عايز كده"، "الواد الغبي"، "غرام في الطريق الزراعي"، "الأستاذ أيوب"، "إخواته البنات".

أما في المسرح، فكانت له أعمال مميزة منها: "الطرطور"، "شهر زاد"، "الدكتور زعتر"، "مرآة في الكف"، و"نمرة 2 يكسب"، وغيرها من المسرحيات التي شكلت ركيزة في المسرح الكوميدي.