شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التفاصيل الكاملة لألبوم نجوى كرم الجديد وموعد طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد فترة من التأجيل، حددت النجمة اللبنانية نجوى كرم موعد طرح ألبومها الجديد بالكامل، والذي تقرر صدوره رسميًا يوم الأحد 15 يونيو الجاري، ويتضمن الألبوم 8 أغنيات تتنوع بين اللهجتين اللبنانية والمصرية إلى جانب لهجات أخرى، وتعاونت فيه مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في العالم العربي.

وكانت نجوى قد أثارت الجدل بطريقة غير تقليدية للإعلان عن قرب طرح الألبوم، حيث نشرت عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لقرص "CD" مثبت على الحائط بشريط لاصق أسود، مع عبارة "NAJWA 2025"، في إشارة رمزية تحمل بعدًا فنيًا خاصًا.

واستوحَت نجوى فكرتها من العمل الفني العالمي الشهير "Comedian" للفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان، الذي استخدم موزة مثبتة بشريط لاصق كرمزية ساخرة حول تحوّل الفن إلى سلعة استهلاكية.

لكنها أعادت توظيف الفكرة بطريقتها، مستبدلة الموزة بقرص موسيقي يحمل رمزية لمسيرتها الطويلة وصوتها الأصيل، في رسالة تؤكد أن الفن الحقيقي لا يخضع لسطوة السوق أو قواعد "الترند".

من جهة أخرى، تواصل نجوى إصدار أغاني الألبوم تباعًا، حيث أطلقت مؤخرًا أغنية "زين الزين"، من كلمات محمد درويش، ألحان أحمد بركات، توزيع سليمان دميان، وإخراج بصري أنيق بتوقيع بيار خضرا.

كما سبقها طرح أغنية "يلعن البُعد"، التي حققت تفاعلًا واسعًا عبر المنصات، وهي من كلمات وألحان إيفان نصوح، توزيع هادي شرارة، مكس وماستر إيلي بربر، وأخرج الكليب كرم نقولا كرم.