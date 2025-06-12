ليلة حنة شيرين بيوتي.. أجواء احتفالية قبل الزفاف المنتظر

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 يونيو 2025 10:20 صباحاً - وسط الزغاريد والفرح، احتفلت صانعة المحتوى الشهيرة شيرين عمارة الشهيرة بـ "شيرين بيوتي" بليلة حنتها في أجواء مفعمة بالمحبة والدفء العائلي، استعداداً لحفل زفافها المنتظر على صانع المحتوى الشهير أسامة مروة، والمقرر في 14 يونيو الجاري. الحفل الذي أقيم قبل أيام، شهد لحظات مؤثرة وأخرى مرحة، خطفت قلوب المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي.
لم يكتفِ الثنائي بالإعلان فقط، بل أكملا اللحظة بحلم يشبه الحكايات، إذ استقلا عربة تجرها الخيول، مستوحاة من قصص الأمراء والملوك، وسط أجواء حالمة تعبر عن قصة حبهما
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رقصة عفويةلم يكن ظهور العريس المرتقب أسامة مروة عادياً، إذ لفت الأنظار برقصه العفوي إلى جانب شيرين بيوتي على أنغام الطبول والموال البلدي، في لحظة رومانسية تلقائية حازت على إعجاب الحضور ورواد السوشال ميديا، الذين تناقلوا الفيديوهات على نطاق واسع.
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دعم لافتشهدت السهرة حضوراً عائلياً دافئاً، حيث تواجدت شقيقتا شيرين، نارين بيوتي وسيدرا، بالإضافة إلى الصديقة المقربة بيسان إسماعيل، التي شاركت لحظات الحفل عبر "إنستغرام"، ونشرت صورة مميزة جمعتها بالعروس.
نكهة فنيةفي مفاجأة أضفت طابعاً فنياً على الحفل، أحيت فرقة "تكات" ليلة الحنة، وسط تفاعل كبير من الحضور. علاء فنديس، أحد أعضاء الفرقة، شارك مقطعاً من الأجواء مع تعليق: "من مشاركتنا بحنة شيرين"، في إشارة إلى الطابع الاحتفالي الخاص الذي قدمته الفرقة.
إطلالة مميزة للعروستألقت شيرين بيوتي بفستان أحمر ناري مطرز بتفاصيل لامعة، أضفى لمسة من الفخامة على إطلالتها، ونسّقته مع حزام ذهبي ومكياج بدرجات متناغمة، اعتمدت تسريحة شعر منسدلة أكملت بها مظهرًا أنيقًا .
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إعلان زفافهما بطريقة مستوحاة من من قصص الأمراءوكان الثنائي قد أعلنا عن موعد الزفاف بفيديو مستوحى من قصص الأمراء، ونشر أسامة مروة عبر صفحته الرسمية على إنستغرام مقطع فيديو جمعه بشيرين، ظهرا فيه وهما يفردان ورقة كبيرة وسط أحد الأماكن المفتوحة، كتب عليها موعد الزفاف المنتظر، وجاء هذا الإعلان ظاهراً وواضحاً من خلال التعليق الذي أرفقه بالفيديو .."فرحتنا بتكمل معكم يوم 14.06.2025"
لم يكتفِ الثنائي بالإعلان فقط، بل أكملا اللحظة بحلم يشبه الحكايات، إذ استقلا عربة تجرها الخيول، مستوحاة من قصص الأمراء والملوك، وسط أجواء حالمة تعبر عن قصة حبهما
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وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».