ليلة حنة شيرين بيوتي.. أجواء احتفالية قبل الزفاف المنتظر

رقصة عفوية

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دعم لافت

نكهة فنية

إطلالة مميزة للعروس

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إعلان زفافهما بطريقة مستوحاة من من قصص الأمراء

View this post on Instagram A post shared by Ossy Marwah | اسامة مروة (@ossymarwah)

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 يونيو 2025 10:20 صباحاً - وسط الزغاريد والفرح، احتفلتبليلة حنتها في أجواء مفعمة بالمحبة والدفء العائلي، استعداداً لحفل زفافها المنتظر علىوالمقرر في 14 يونيو الجاري. الحفل الذي أقيم قبل أيام، شهد لحظات مؤثرة وأخرى مرحة، خطفت قلوب المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي.لم يكن ظهور العريس المرتقبعادياً، إذ لفت الأنظار برقصه العفوي إلى جانبعلى أنغام الطبول والموال البلدي، في لحظة رومانسية تلقائية حازت على إعجاب الحضور ورواد السوشال ميديا، الذين تناقلوا الفيديوهات على نطاق واسع.شهدت السهرة حضوراً عائلياً دافئاً، حيث تواجدت شقيقتا شيرين، نارين بيوتي وسيدرا، بالإضافة إلى الصديقة المقربة بيسان إسماعيل، التي شاركت لحظات الحفل عبر "إنستغرام"، ونشرت صورة مميزة جمعتها بالعروس.في مفاجأة أضفت طابعاً فنياً على الحفل، أحيت فرقة "تكات" ليلة الحنة، وسط تفاعل كبير من الحضور. علاء فنديس، أحد أعضاء الفرقة، شارك مقطعاً من الأجواء مع تعليق: "من مشاركتنا بحنة شيرين"، في إشارة إلى الطابع الاحتفالي الخاص الذي قدمته الفرقة.تألقت شيرين بيوتي بفستان أحمر ناري مطرز بتفاصيل لامعة، أضفى لمسة من الفخامة على إطلالتها، ونسّقته مع حزام ذهبي ومكياج بدرجات متناغمة، اعتمدت تسريحة شعر منسدلة أكملت بها مظهرًا أنيقًا .وكان الثنائي قد أعلنا عن موعد الزفاف بفيديو مستوحى من قصص الأمراء، ونشر أسامة مروة عبر صفحته الرسمية على إنستغرام مقطع فيديو جمعه بشيرين، ظهرا فيه وهما يفردان ورقة كبيرة وسط أحد الأماكن المفتوحة، كتب عليها موعد الزفاف المنتظر، وجاء هذا الإعلان ظاهراً وواضحاً من خلال التعليق الذي أرفقه بالفيديو .."فرحتنا بتكمل معكم يوم 14.06.2025"لم يكتفِ الثنائي بالإعلان فقط، بل أكملا اللحظة بحلم يشبه الحكايات، إذ استقلا عربة تجرها الخيول، مستوحاة من قصص الأمراء والملوك، وسط أجواء حالمة تعبر عن قصة حبهمالمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».