 هكذا احتفلت دينا الشربيني بزفاف أمينة خليل.. رسالة مؤثرة وفرحة من القلب

دينا الشربيني لـ أمينة خليل: فخورة بكِ وباختيارك

سكرين شوت من الستوري الخاص بحساب دينا الشربيني على انستغرام

لحظة سعيدة تجمع دينا الشربيني بـ أمينة خليل

سكرين شوت من الستوري الخاص بحساب دينا الشربيني على انستغرام

احتفال أمينة خليل بزفافها للمرة الثانية في اليونان

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 يونيو 2025 10:20 صباحاً - عبّرت الفنانة المصريةعن مشاعرها الصادقة تجاه زفاف صديقتها المقربة، من خلال رسالة مؤثرة نشرتها عبر خاصية " الستوري" بحسابها الرسمي على "انستغرام"، احتفالًا بهذه المناسبة سعيدة.وفي رسالتها، خاطبت دينا الشربيني العروس أمينة خليل قائلة " منمونتي، أختي وعروستي، قلبي يرقص فرحاً وأنا أراكِ تبدأين فصلًا جديدًا من حياتك. كنا دائمًا شريكتين في كل شيء، واليوم أشاهدك إلى جانب من سيكمل معكِ هذا المشوار، وذلك يجعل سعادتي لا توصف".كما أضافت "دينا" بكلمات نابعة من القلب "أسأل الله أن تكون بدايتك الجديدة مليئة بالحب والدفء والسعادة. أنا فخورة بكِ وباختيارك، وسعيدة لأنك وجدتِ من تحلمين به شريكًا لحياتك. أحبك من أعماق قلبي".الرسالة التي نشرتها دينا الشربيني، جاءت كاشفة عن روح الصداقة الجميلة التي تجمعها بالفنانة أمينة خليل.كما وثقت أيضاً النجمةاللحظات السعيدة التي جمعتها بالفنانةخلال حفل زفافها، بمطقع فيديو بثته أيضاً عبر " الستوري" الخاص بحسابها الرسمي على " انستغرام"، ظهرت من خلاله وهى ترقص معها على أنغام أغنية إليسا " هنغي كمان وكمان" وسط حالة من الفرحة والبهجة من الحضور الذين تفاعلوا بصورة كبيرة مع رقص الثنائي.واحتفلت النجمة أمينة خليل الإثنين الماضي، للمرة الثانية بزفافها على المصور أحمد زعتر باليونان وسط أجواء الطبيعة الساحرة، إذ حضر الحفل عدد من أصدقاء العروسين والمقربين لهما على الساحة الفنية، أبرز هؤلاء الفنانة أسماء جلال والتي حرصت على توثيق اللحظات السعيدة والمبهجة من هذا الحفل، من خلال مجموعة صور نشرتها عبر صفحتها على "إنستغرام".

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دينا الشربيني ومشاركة درامية سابقة

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وعرض مؤخراً للفنانةمسلسل " كامل العدد3" الذي نافست به في موسم دراما رمضان الماضي، إذ ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية اللايت المناسبة للعائلة، ويناقش مشاكل الشباب في سن المراهقة وصعوبة تربية الأبناء خاصة مع كثرة عددهم وزيادة أزماتهم، وتظهر دينا الشربيني خلاله بشخصية ليلى وهي تعمل في مستحضرات التجميل، فيما يقدم شريف سلامة دور زوجها وهو دكتور تجميل، ويعيشان سوياً في منزل به 8 أبناء مما يدخلهما في العديد من الأزمات.وضم المسلسل عددًا آخر من النجوم وهم، شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمي، إنجي المقدم، مريم الخشت، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد عبد الوهاب، أحمد جمال سعيد، سمر علام، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، ألفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، إخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

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