حمل نارين بيوتي حديث مواقع التواصل الاجتماعي.. وردها يحسم الجدل

ميرنا وليد - بيروت - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، شائعات حول حمل مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي، نارين بيوتي، بعد أشهر من احتفالها بزفافها.



وأشار رواد الإنترنت إلى أنهم لاحظوا حمل نارين خلال حفلة الحناء لشقيقتها شيرين، مشيرين إلى أنها لم ترقص في الحفلة بسبب الحمل.

وبدورها ردت نارين على هذه الشائعات قائلة أنها ليست حامل ولا تفكر وهي وزوجها حاليا بهذه الخطوة.

وقالت نارين في مقطع فيديو لها: "أنا مني حامل، وما مخططين حاليا لنجيب بيبي". وأضافت: "خربت الدني رقص وانخلع كتفي من الدبكة".

