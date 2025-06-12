تفاصيل وسعر فستان تارا عماد اللافت في زفاف أمينة خليل

ميرنا وليد - بيروت - حضرت الممثلة المصرية تارا عماد حفل الزفاف الثاني صديقتها المقرّبة وزميلتها الممثلة المصرية أمينة خليل من المصور الفوتوغرافي أحمد زعتر الذي أُقيم في اليونان.

وخطفت تارا الأنظار بإطلالتها الأنيقة، حيث ارتدت فستانًا ورديًا لامعًا من قماش السكيوين (Sequin) تميز بقصة ظهر مكشوف، من تصميم علامة THE NEW ARRIVALS، ويبلغ سعره نحو 1125 يورو، أي ما يعادل 63 ألف جنيه مصري تقريبًا.

يُذكر أن تارا عماد شاركت في الموسم الرمضاني لعام 2025 من خلال الجزء الثاني من مسلسل "جودر" من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري، والذي يضم نخبة من النجوم، أبرزهم: ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، أيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، وهنادي مهنا.