تغيير كبير في شكل مرام البلوشي في أحدث ظهور لها

ميرنا وليد - بيروت - أحدثت الفنانة الكويتية مرام البلوشي جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أحدث ظهور لها، حيث بدت بملامح مختلفة تماماً وخسارة ملحوظة في الوزن.

وظهرت مرام بإطلالة لافتة اذ ارتدت فستاناً أزرقاً قصيراً مزوّداً بأزرار، نسّقته مع حزام فضّي عريض أبرز نحافة خصرها، ما أثار قلق جمهورها بشأن حالتها الصحية، خصوصاً انها مرت بأزمة صحية خطيرة في وقت سابق.

ولم يقتصر التغيير على جسدها فقط، بل لفتت الأنظار أيضاً إلى التحول الكبير في ملامح وجهها، حيث بدت بتسريحة شعر أكثر كثافة وماكياج قوي، مما دفع البعض إلى التساؤل عما إذا كانت قد خضعت لتعديلات تجميلية، فيما رأى آخرون أن الصور خضعت لتعديلات من خلال الفوتوشوب.

ولتفادي التعليقات السلبية، قامت مرام بتعطيل خاصية التعليقات على منشوراتها ورغم ذلك حصدت صور مرام آلاف الإعجابات من متابعيها الذين أثنوا على اهتمامها بمظهرها وصحتها.