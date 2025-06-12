ميرنا وليد - بيروت - وجهت الممثلة المصرية دينا الشربيني، رسالة مؤثرة لصديقتها المقربة الممثلة المصرية أمينة خليل، وذلك لتهنئتها بزواجها.

وشاركت دينا متابعيها عبر حسابها الرسمي، صورة لأمينة خليل وزوجها المصور أحمد زعتر، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: "منمونتي.. يرقص قلبي فرحًا، ويفيض حبا وأنا أشاهدكِ تدخلين هذا الفصل الجديد من حياتك".

وأضافت: "لطالما كنتِ أختي وشريكتي في الجريمة، ورؤيتكِ تجدين من يجعل عينيكِ تتألقان كما كنتِ دائمًا تُبهرينني، لهو هبة لا تُوصف".

وتابعت: "أتمنى أن يكون يوم زفافكِ مجرد بداية حياة مليئة بالضحك والدفء والحب. إلى الأبد، إلى جمالكِ الأبدي - لا أستطيع أن أكون أكثر سعادة من أجلكِ.. مع حبي لكِ يا أختي".

كانت هذه تفاصيل خبر رسالة مؤثرة من دينا الشربيني إلى أمينة خليل بعد احتفالها بزفافها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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