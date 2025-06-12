شكرا لقرائتكم خبر عن الشاعر إيهاب عبد العظيم يتعاون لأول مرة مع تامر حسني في ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الشاعر الغنائي إيهاب عبد العظيم عن تعاونه الأول مع النجم تامر حسني من خلال أغنية جديدة ضمن ألبوم تامر المرتقب، والتي تحمل طابعًا دراميًا مميزًا وقد تم الانتهاء من تسجيل الأغنية خلال الفترة الماضية، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي.

وأعرب عبد العظيم في تصريح خاص لـ ”الخليج 365” عن سعادته الكبيرة بهذا التعاون، قائلًا: "منذ أن بدأت مشواري الفني، كان من أحلامي أن يُكتب اسمي إلى جانب اسم النجم تامر حسني، واليوم أقول للجمهور إن قريبًا ستصدر أغنية جديدة من كلماتي، وأتمنى أن تنال إعجابكم، خاصة أنها مختلفة تمامًا عن أعمال تامر السابقة."

يذكر أن آخر أعمال تامر حسنى هى أغنية "حلال فيك"وتعتبر هذه الأغنية هى الرابعة من ضمن ألبومه الجديد "لينا ميعاد"، وهى من كلمات أحمد المالكى ، وألحان المطرب رامى جمال، وتوزيع الموسيقى أحمد عبد السلام.

ويعرض حاليا للفنان تامر حسنى فيلم ريستارت وتدور أحداثه حول محمد مهندس ويعمل فني هواتف بسيط، يحلم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقًا في طريقهما، يتعاونان مع عائلتهما الكوميدية بحثا عن الشهرة عبر الإنترنت، وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحًا كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.

فيلم ريستارت بطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، أحمد على وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب نادى الزمالك السابق أحمد حسام ميدو والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.