شكرا لقرائتكم خبر عن ملحم زين يستعد لطرح كليب "قلبي دق" بتوقيع المخرج فادي حداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم اللبناني ملحم زين لطرح فيديو كليب جديد يحمل عنوان "قلبي دق"، وهو من إخراج فادي حداد، في تعاون جديد يجمع بينهما، ومن المقرر إطلاق الكليب خلال الأيام المقبلة.

وفور الانتهاء من عمليات المونتاج الأخيرة، يُعرض الكليب عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، ويأتي ضمن خطة ملحم زين لتقديم أعمال مصورة مميزة خلال الفترة المقبلة، تستهدف مواصلة نجاحاته الجماهيرية على الساحة الفنية.

من ناحية أخرى طرح المطرب اللبنانى ملحم زين العام الماضى أغنية جديدة بعنوان "أمى وضحكتك"، على موقع يوتيوب، والتى تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات مهند العزاوى، وألحان على جاسم، وتوزيع الموسيقى أحمد المهندس، وإخراج عادل سرحان.

وطرح ملحم زين مؤخرًا أغنية "لما الحكي"، كلمات نزار فرنسيس، وألحان توزيع ميشال فاضل، وإخراج سام كيال، وشارك ملحم أيضا في تصوير الكليب عدد من الفنانين اللبنانيين وهم عبدو شاهين، وختام اللحام، وعصام الأشقر، وجوي سلامة، ويهدف الكليب للتوعية من عواقب انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى التوعية بالالتزام بالمعايير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار العدوى.

وكان ملحم زين قد شارك فى أوبريت غنائى لدولة الإمارات العربية المتحدة بعنوان "صناع الأمل"، وشارك ملحم في الأوبريت مع عدد من نجوم الغناء فى الوطن العربي وهم: صابر الرباعى، نجوى كرم، عاصي الحلاني، وليد توفيق، ريد ون، يارا، فايز السعيد، لطيفة العرفاوي، وليد الشامي، محمد الشحي، بلقيس فتحي، محمد عساف، سيف نبيل، سعد لمجرد، ومايا دياب، وأسما لمنور وعبير نعمة، ونبيل شعيل وآخرين.