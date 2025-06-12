صورة قديمة لـ حسن الرداد تحدث جدلا.. وهو يهاجم مروجيها

ميرنا وليد - بيروت - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة قديمة للممثل المصري حسن الرداد، ظهر في إلى جانب الممثلة المصرية ليلى علوي والإعلامية بوسي شلبي، وقيل أن هذه الصورة التُقطت خلال حضوره كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة.



وبدوره، رد الرداد على الصورة، ونشر مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية، أوضح فيها أنها صورة قديمة ولا علاقة لها بكأس العالم للأندية، وقال: "في صورة انتشرت ليا مع نجوم كبار بيقولوا إننا في أمريكا علشان نشجع كأس العالم للأندية، دي صورة قديمة وأنا في مصر مش في أمريكا".

وأضاف مهاجما مروج الصورة: "اللي نزل الصورة دي بيتسلى.. وده اسمه تقل دم وسماجة. يا ريت نشجع من غير ما نلجأ للفبركة أو الاستظراف".