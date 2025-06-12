ميرنا وليد - بيروت - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة قديمة للممثل المصري حسن الرداد، ظهر في إلى جانب الممثلة المصرية ليلى علوي والإعلامية بوسي شلبي، وقيل أن هذه الصورة التُقطت خلال حضوره كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة.
وبدوره، رد الرداد على الصورة، ونشر مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية، أوضح فيها أنها صورة قديمة ولا علاقة لها بكأس العالم للأندية، وقال: "في صورة انتشرت ليا مع نجوم كبار بيقولوا إننا في أمريكا علشان نشجع كأس العالم للأندية، دي صورة قديمة وأنا في مصر مش في أمريكا".
وأضاف مهاجما مروج الصورة: "اللي نزل الصورة دي بيتسلى.. وده اسمه تقل دم وسماجة. يا ريت نشجع من غير ما نلجأ للفبركة أو الاستظراف".
كانت هذه تفاصيل خبر صورة قديمة لـ حسن الرداد تحدث جدلا.. وهو يهاجم مروجيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.