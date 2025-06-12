شيرين بيوتي تحتفل بليلة الحنّة بأجواء عائلية قبل زفافها المرتقب

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوبر شيرين بيوتي بليلة حنّتها في أجواء عائلية وذلك قبل أيام من موعد زفافها المقرر في 14 حزيران/يونيو 2025.
خلال السهرة، خطف العروس وخطيبها اليوتيوبر أسامة مروة الأنظار بلحظات عفوية، حيث انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لهما وهما يرقصان معًا. وقد حضر الحفل أفراد من عائلة شيرين، من بينهم شقيقتاها نارين بيوتي وسيدرا، بالإضافة إلى صديقتها المقرّبة الفنانة بيسان إسماعيل.
أما من حيث الإطلالة، فقد تألقت شيرين بفستان أحمر ناري مزيّن بتطريزات لامعة، كما حددت الخصر من خلال حزام ذهبي، واعتمدت مكياجًا قوياً بينما اختارت تسريحة شعر منسدلة منحتها مظهرًا أنيقًا وناعمًا.
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