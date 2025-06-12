"ريستارت" يواصل تصدّره.. إيرادات كبيرة لفيلم تامر حسني في العيد

ميرنا وليد - بيروت - حقق فيلم "ريستارت" للفنان المصري تامر حسني إيرادات بلغت 7. 7 ملايين جنيه في رابع أيام عيد الأضحى، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 50.5 مليون جنيه منذ انطلاق عرضه.

تدور أحداث الفيلم حول محمد، فني هواتف بسيط، يسعى للزواج من حبيبته عفاف، مؤثرة على السوشيال ميديا، فيلجآن مع عائلتهما إلى الشهرة الرقمية عبر "الجوكر"، وكيل غامض، لتتحقق الشهرة ويضيع معها التوازن العائلي.

الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق، وبطولة تامر حسني، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، وعدد من ضيوف الشرف.

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