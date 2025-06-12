قرعة مصيرية في نقابة الموسيقيين المصريين.. وهذا ما يراهن عليه مصطفى كامل

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الدكتور محمد عبد الله، الوكيل الثاني لنقابة المهن الموسيقية والمتحدث الرسمي باسمها، أن إجراء قرعة التجديد النصفي لمجلس إدارة النقابة، المقرر انعقادها يوم الأحد الموافق 15 حزيران الجاري، يُعد استحقاقًا قانونيًا يعكس التزام النقيب العام الفنان مصطفى كامل بالقواعد المنظمة للعمل النقابي، وحرصه على ترسيخ مبدأ العدالة والشفافية في العمل المؤسسي.



وأشار عبد الله في تصريح رسمي، إلى أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من إيمان النقيب بأهمية احترام اللوائح النقابية، والحفاظ على المسار السليم الذي يضمن صون حقوق الأعضاء، ويعزز من هيبة النقابة واستقلاليتها. وأضاف: "لا أحد يعلم ما ستسفر عنه القرعة، ولا من سيُكمل العامين المتبقيين ومن سيغادر التشكيل، لكن ما أعلمه يقينًا أنني عملت مع رجل يستحق التقدير والاحترام، هو النقيب مصطفى كامل، الذي يُعد نموذجًا للمسؤول الحكيم والشجاع، صاحب الرؤية المتزنة، والقادر على احتواء الخلافات واتخاذ القرارات العادلة دون تمييز أو تأخير".

وأكد عبد الله أن المرحلة التي قضاها في عضوية المجلس كانت حافلة بالتعاون والعمل الجاد، وأنه تشرف بالعمل إلى جانب نخبة من الأساتذة والفنانين الذين اتسموا بالنزاهة والإخلاص، وعملوا بروح الفريق الواحد لخدمة أبناء النقابة، والدفاع عن مصالحهم، والارتقاء بمستوى المهنة. ولفت إلى أن هذا النهج الجماعي في إدارة النقابة يعكس روح الالتزام الحقيقي بالمصلحة العامة، ويؤسس لمرحلة أكثر استقرارًا وتطورًا في المستقبل القريب.