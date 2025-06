إنطلاق Tony Awards 2025 وسط إحتفاء بموسم برودواي مميّز

ميرنا وليد - بيروت - أقيم حفل توزيع جوائز Tonys بقاعة Radio City Music Hall في نيويورك، وسط حضور بارز من نجوم برودواي وأسماء من عالم السينما والمسرح .



قامت سينثيا إيريفو بتقديم الحفل، وافتتحته بأداء حي من غرفتها إلى خشبة المسرح، مستحضرة لحظات أيقونية من فيلم "Wicked" وروح أسلوب Tom Francis مع أغنية "Sunset Blvd."

شهدت الساحة لحظة استثنائية مع لمّ شمل طاقم العرض الأصلي لـ"Hamilton"، احتفالاً بالذكرى العاشرة لعرضهم الأيقوني . وقد تأثّر الحضور كذلك بفقرة "In Memoriam" التي قدمتها إيريفو وسارة باريليس بأداء مؤثر على أنغام "Tomorrow"، تأبينًا لعمالقة المسرح الراحلين .

تفوّقت مسرحية "Maybe Happy Ending"، التي تسرد قصة إنسانية عن روبوتين أصبحا غير مرغوب فيهما، على طريق النجاح بفوزها بست جوائز من بينها أفضل عرض موسيقي، وجوائز أخرى تشمل أداء دارين كريس كممثل رئيسي، وإخراج مايكل أردن، والتصميمات الصوتية والمسرحية

أما نسخة Sunset Blvd. الجديدة، فحققت فوزين رئيسيين: أفضل إعادة تقديم عرض موسيقي، وأفضل ممثلة رئيسية لمشاركة نيكول شيرزينغر لفيلم "Norma Desmond"

على صعيد الدراما، حصدت مسرحية المسرح Pulitzer "Purpose" جائزة أفضل مسرحية، إلى جانب جائزة أفضل ممثلة مساعدة لممثلة العصابات Kara Young التي أصبحت أول فنانة سوداء تفوز بالجائزة مرتين متتاليتين . أما فئة الأداءات الأساسية، فقد فاز Cole Escola بجائزة أفضل ممثل رئيسي عن عرض مسرحي "Oh, Mary!"، ليصبح أول ممثل غير ثنائي يفوز بهذه الجائزة، فيما نالت Sarah Snook جائزة أفضل ممثلة رئيسية عن دورها في "The Picture of Dorian Gray"، وقد أدّت 26 شخصية منفردة في العرض .

في فئات الأداءات المساعدة، حاز Francis Jue جائزة أفضل ممثل مساعد عن "Yellow Face"، ناقلاً رسالة دعم للمجتمع الأميركي – الآسيوي ، بينما فازت Natalie Venetia Belcon عن "Buena Vista Social Club" وجاك مالون عن "Operation Mincemeat" في فئة الأداء المساعد للعرض الموسيقي

حقق "Stranger Things: The First Shadow" نجاحًا لافتًا في الجوائز التقنية، ففاز بتصميم مشهد، إضاءة، وصوت مسرحي، إضافة إلى جائزة خاصة للتأثيرات البصرية التي جلبت التجربة الإذعانية إلى خشبة المسرح، وبهذا تتوج هذه النسخة المسرحية الموسعة من السلسلة بشراكة تقنية مميزة في بولادة عالم Upside Down.

تشير تقديرات رابطة Broadway إلى أن موسم 2024–2025 عاد بقوة، محققًا إيرادات قياسية بلغت 1.89 مليار دولار و14.7 مليون حضور، ما يعكس ارتفاع الطلب على عروض برودواي رغم التحديات الاقتصادية ومنها تذكرة البريميوم التي قد تتجاوز 400 دولار

شهد الحفل أيضًا تكريمات خاصة: منح الممثل والكاتب هارفي فايرستين جائزة الإنجاز العمراني، كما تم تكريم مؤسسات مسرحية مثل PBS وغيّرتات أكاديمية ودور مكتبة عامة بارزة .

الحفل كان بمثابة تأكيد على تنوع المجتمع المسرحي الحالي، مع حضور ومشاركة قوية من مواهب من خلفيات آسيوية، إفريقية، وأميركية لاتينية. هذا التنوّع انعكس في الترشيحات والانتصارات وقصص الخطابات المؤثرة، ما يجعل Tonys 2025 علامة فارقة في تاريخ برودواي الحديث .