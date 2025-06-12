شكرا لقرائتكم خبر عن مروان خورى وفايا يونان يحييان حفلا غنائيا يوم 1أكتوبر فى دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى كل من النجم مروان خورى، والمطربة فايا يونان حفلاً غنائيًا فى دبى أوبرا يوم 1 أكتوبر المقبل، ومن المقرر أن يقدم كل منهما باقة متنوعة من أغانيهما القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

وكان النجم اللبنانى مروان خورى، أحيا حفلا غنائيا أبريل الماضى، وحفل السبت الماضى فى المغرب ضمن سلسلات حفلات ، وقدم مروان مجموعة من أغانيه الرومانسية وأحدث أغنياته "خد الغمرات" وسط تفاعل كبير من الحضور، كما غنى بعض من أغانية القديمة وعزف كذا أغنية على البيانو وسط تصفيق حار من الجمهور.

مروان خورى هو مطرب وملحن ومؤلف لبناني، قام بتأليف وتلحين العديد من الأغنيات لكبار الفنانين منهم ماجدة الرومي، فضل شاكر، عبد المجيد عبدالله وأصالة.

بدأ مروان خورى رحلته الفنية كموزع موسيقي، وفي عام 1987 أصدر أول ألبوماته "كاسك حبيبي" وفي عام 1999 بدأت انطلاقة مروان خوري كمُلحن وكاتب، حيث قام بتلحين "على دلعونا" و"عز الحبايب"، وله عدة ألبومات منها، كاسك حبيبى، خيال العمر، كل القاصيد، قصر الشوق، راجعين، العد العكسى، أنا والليل.