سيدني سويني تزيد 13 كيلوغراماً لتجسيد هذه الشخصية

ميرنا وليد - بيروت - في خطوة جريئة وجسدية، كشفت الممثلة الأميركية سيدني سويني عن اكتسابها أكثر من 13 كيلوغراماً لتجسيد شخصية الملاكمة الشهيرة كريستي مارتن في فيلم سيرة ذاتية جديد.

وفي حديثها لمجلة W، أوضحت سويني أنها خضعت لبرنامج تدريبي مكثف استمر لثلاثة أشهر ونصف، شمل تمارين رفع الأثقال صباحًا، والكيك بوكسينغ لساعتين ظهراً، وتدريبات إضافية ليلاً.

قالت: "كنت أرتدي عادة مقاس 23 في الجينز، ووصلت إلى 27، كان الأمر مذهلاً… شعرت بقوة لم أعرفها من قبل".

الفيلم يستعرض رحلة مارتن في عالم الملاكمة، وصولاً إلى نجاتها من محاولة قتل مروّعة نفذها زوجها عام 2010.

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