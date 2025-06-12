فيلم "سيكو سيكو" يواصل نجاحه ويحافظ على المركز الثاني في شباك التذاكر

ميرنا وليد - بيروت - واصل فيلم "سيكو سيكو" تحقيقه للإيرادات في شباك التذاكر المصري، حيث بلغ إجمالي دخله 184,817 جنيهًا بعد 10 أسابيع من العرض، ليحافظ على المركز الثاني بين الأفلام الأكثر تحقيقًا للإيرادات حالياً.



الفيلم من بطولة عصام عمر وطه دسوقي، ويشارك فيه باسم سمرة، تارا عماد، ديانا هشام، وعلي صبحي، مع ظهور خاص لخالد الصاوي.

تدور القصة حول شابين من عائلة متوسطة يحصلان على ميراث غير متوقع يتحوّل إلى مغامرة قانونية بعد اكتشاف أنه بضاعة غير مشروعة، فيقرران التخلص منها ببيعها عبر لعبة هاتفية من تصميمهما تُدعى "سيكو سيكو".

الفيلم من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس، ويُعرض إلى جانب عدة أفلام أخرى منها "المشروع X" و"الصفا الثانوية بنات" و"نجوم الساحل".

