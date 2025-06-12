ميرنا وليد - بيروت - تعرّضت الممثلة البريطانية جنيفيف شينور، بطلة مسلسل "بريدجيرتون"، لمحاولة سرقة جريئة أثناء وجودها في مقهى شهير غرب لندن. كاميرات المراقبة وثّقت لحظة اقتحام السارق زكريا بولاريس للمكان ومحاولته انتزاع هاتفها، لكنها قاومته بشجاعة واستعادته، وسط دهشة الحضور.

لاحقاً، اعترف بولاريس، وهو جزائري يبلغ 18 عاماً وله سوابق جنائية، بتورّطه في هذه السرقة واعتداء آخر، وستُصدر محكمة "Isleworth Crown Court" الحكم بحقه في 17 حزيران.

شينور أصيبت بارتجاج في المخ، وذكرت التقارير أنّ الحادث أثّر حتى على حالتها النفسية وسلوك كلبها الصغير.

كانت هذه تفاصيل خبر نجمة "بريدجيرتون" تتصدّى لسارق في لندن وتُصاب بإرتجاج في المخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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