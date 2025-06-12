شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة الرقص الحديث تقدم"فريدا" لمدة 3 أيام على مسرح الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فرقة الرقص الحديث التابعة لدار الأوبرا المصرية، العرض الراقص" فريدا"من إخراج سالي أحمد، على مسرح الجمهورية وذلك لمدة ثلاث أيام في نهاية شهر يونيو وهم الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافقين 24 و 25 و 26 يونيو، وذلك بعد نجاح كبير حققه منذ عرضه للمرة الأولى في 2023.

ويدور عرض " فريدا" فى قالب انسانى حول الحياة التراجيدية للتشكيلية المكسيكسة فريدا كاهلو التي ابدعت اعمالا فنية عبرت عن التحديات والمعاناة التى واجهتها وكانت دافعا لها لاثبات ذاتها وانتاج لوحات ملهمة تتجاوز الازمنة وتعبر الحدود.

يشار أن فرقة الرقص المسرحى الحديث تأسست عام 1993 ويديرها حاليا المخرج والمصمم وليد عونى وتعتبر هي الأولى من نوعها في الوطن العربي ، أحرزت نجاحات كبيرة من خلال تناولها مواضيع متخصصة في الفنون والحضارة المصرية والعربية وقدمت أكثر من 26 عرضًا فنيًا ، شاركت في الكثير من المهرجانات العالمية كما قدمت عروضها فى معظم الدول الأوربية والولايات المتحدة والصين وكوريا والبلاد العربية ، حصلت على جائزة أفضل استعراض فى المهرجان القومى للمسرح عن عرض الفيل الأزرق عام 2015 .