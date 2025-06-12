بسنت شوقي أحدث المنضمين إلى فيلم إذما مع أحمد داود وسلمى أبو ضيف

الروائي محمد صادق مخرجاً للمرة الأولى

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بسنت شوقي تسجل حضوراً قوياً في السينما

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 يونيو 2025 01:21 صباحاً - أعلن القائمون على فيلم "" المستوحى من رواية شهيرة تحمل الاسم ذاته للكاتب، انضمام الفنانةلأسرة العمل، إلى جانب أحمد داود ووسلمى أبو ضيف وجيسيكا حسام الدين، حيث يعمل صناع الفيلم على الانتهاء من التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة تمهيداً لبدء التصوير.فيلم "إ" يُعد أولى تجارب الروائي، في عالم الإخراج السينمائي، بعد النجاح الكبير الذي حققه في عالم الأدب، كما تسجل "إذما" الرواية الثالثة للكاتب محمد صادق، والتي يتم تحويلها إلى فيلم سينمائي بعد "" عام 2016، ومنتظر عرض جزء ثانٍ من الفيلم قريباً، إضافة إلى رواية "" التي تم تقديمها في فيلم عُرض خلال شهر ديسمبر الماضي.يمكنكِ قراءة: أفلام منتظر عرضها في دور السينما قريباً.. أحمد وأحمد ودرويش الأبرزرواية "" صدرت عام 2020، والتي تحمل شعار "أمامك 9 أوامر.. و9 كنوز حتى تجدني"، تدور أحداثها حول "عيسى" وفي يوم ميلاده السادس والثلاثين، وبعد محاربة مستميتة مع الحياة أدت لهزيمته هزيمةً نكراء؛ تصله هدية من آخر شخص يتوقعه. هدية تجبره أن يغير تفاصيل حياته كلها. ولأنه فقد شغفه في الحياة وتاه طويلاً عن نفسه، يضطر لاتباع ذلك المسار الجديد، ويخوض تجربة تلو الأخرى، لعله يعثر على ما فقد منه، وبينما يفعل ذلك، يحاربه واقعه الحالي، يكتشف أن عليه مواجهة أكثر مخاوفه سوءاً.سجلت بسنت شوقي حضورها في السينما العام الماضي 2024، بمشاركتها في فيلمين؛ الأول هو ""، بمشاركة أحمد الفيشاوي وطارق لطفي ونسرين طافش، وتأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداوي، والثاني "" بمشاركة خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبري فواز، مصطفى فهمي، بيومي فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.يمكنك قراءة أيضاً: ثنائيات سينمائية منتظرة في أفلام 2025 قريباًوتواجدت بسنت شوقي فيبمسلسل "" بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقي، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجي كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».