عاصي الحلاني يطلق فيديو كليب أغنيته الخليجية أشتكي لله بتقنية الذكاء الاصطناعي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 يونيو 2025 01:21 صباحاً - أطلق الفنان عاصي الحلاني فيديو كليب أغنيته الجديدة باللهجة الخليجية "أشتكي لله" عبر قناته الخاصة على يوتيوب وجميع منصاته الرقمية. الأغنية من كلمات الشاعر خالد فيرناس وتلحين ياسر نور وتوزيع هاني ربيع. وأشرف على عملية الماسترينغ ماهر صلاح. أما الفيديو كليب فمن إخراج عبدالفتاح إسماعيل.

"أشتكي لله"وأول تجربة لعاصي الحلاني في مجال الذكاء الاصطناعي



واللافت أن تنفيذ كليب "أشتكي لله" جاء بأكمله بتقنية الذكاء الاصطناعي في أول تجربة للفنان عاصي الحلاني في هذا المجال، ما منح الصورة جاذبية خاصة متفرّدة وجمالية جديدة من نوعها في عالم تصوير الكليبات مع اعتماد التكنولوجيا التي غلّفت الكليب بصبغة عصرية تنسجم وروح العصر الحالي حيث بات الذكاء الاصطناعي يهيمن على معظم القطاعات الحياتية.

وهذا الأمر بدا منسجماً مع تطلعات الفنان عاصي الحلاني المعروف بتجدده الدائم وسعيه لمجاراة التطور في كل ما يتطلبه عمله الفني على جميع الأصعدة، وأيضاً لإرضاء الذوق العام وجمهوره، من خلال خليط يجمع بين الفن الأصيل الذي يقدمه عاصي الحلاني والتطور التكنولوجي المتسارع في الوقت الراهن.

وقد أجمعت الآراء على جمالية هذا الكليب الذي يضاف إلى رصيد الفنان عاصي الحلاني الثري بالإبداع والتميز. فعاصي الحلاني حريص دوماً على تقديم أعمال رائدة ومواكبة لكل جديد في عالم الموسيقى والفن وتصوير الكليبات.

وتركز كلمات أغنية "أشتكي لله" على الشكوى لله من الفراق الذي وقع بين حبيبين ومعاناة الهجر حيث جاء في بعض عباراتها " أشتكي لله وحده ما أبي اشكي لغيره جرحك إنت والله ذبحني ما توقعته كبيره صرت أبكي وحدي واتذكر الأيام وأمشي في شوارعنا عساي ألقاك تركتني وحتى ما تركتلي أسباب ظني خاب فيك ترى خلاص أنا بنساك".



لقطات بصرية آسرة تجمع بين الواقع والخيال

وقد جاءت مشاهد كليب "أشتكي لله" معتمدة بأكملها على الذكاء الاصطناعي حيث يظهر عاصي الحلاني في كل لقطات بصرية آسرة في الكليب تركز على مشاهد تجمع بين الواقع والخيال منسجمة مع كلمات الأغنية التي تركز على الشكوى لله وحده من هجر الحبيب. وكان لافتاً التركيز على اشتعال النار الذي كان العنصر المشترك في كل لقطات الكليب وذلك في أماكن مختلفة سواء في الجبل أو على سطح الماء أو في الباخرة أو من خلال شهب من ألسنة النار التي كانت تنطلق من يديه وقلبه أو من خلال البرق والرعد في السماء، ما يدل على اشتعال الألم في قلب الحبيب والحزن الذي يعانيه. وقد لاقى فيديو كليب " أشتكي لله" تفاعلاً من متابعي وجمهور الفنان عاصي الحلاني الذين أشادوا على خوضه تجربة الذكاء الاصطناعي في تصوير أغنيته مشيدين بتجدده الدائم وأنه يسير في التحديث وهذا هو سر استمراريته ونجوميته.

أغنية الحق علينا والندم على فراق الحبيب



وكان الفنان عاصي الحلاني قد أصدر في وقت سابق على قناته الرسمية على يوتيوب ومنصاته الرقمية أغنية "الحق علينا" التي طغى عليها اللون الرومانسي وجاءت من كلمات وألحان وتوزيع سليم عساف وإخراج أحمد المنجد. وجاءت مشاهد الفيديو كليب رومانسية حيث يظهر الحزن على ملامح عاصي الحلاني مجسداً مشاعر الندم لخسارة حبيبته ولكن بعد فوات الأوان حيث هجرته، وجاءت المشاهد مطابقة لكلمات الأغنية إذ يحمّل عاصي نفسه كامل المسؤولية على خسارته حبيبته، معترفاً لقلبه أنها أكثر من أحبته ولكنه لم يدرك قيمة هذا الحب إلا بعد رحيلها مما جعله يقع في فخ الندم والحزن والشعور الألم. وجاء في بعض كلماتها " بتفلّ لكن عطرها بيضل. بيضل تا يذكرني بجروحي. غلطان معها، ومعها حق تفلّ. بإيدي أنا مني شلت روحي. الحق علينا يا قلبي فكّرنا حبها لعبة. ما بتستاهل يلي فيها عملناه. أكتر واحدة حبّتني خسرتها وضيعتا مني. الله يسامحنا يا قلبي شو عملنا".

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