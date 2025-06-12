كيت ميدلتون تزور أحد متاحفها المفضلة في لندن

كيت ميدلتون في كواليس متحف فيكتوريا وألبرت

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شغف كيت ميدلتون بالفن

أمير ويلز في متحف مدام توسو

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 يونيو 2025 01:21 صباحاً - في خضمّ فترة مزدحمة من الارتباطات الملكية، بما في ذلك احتفال Trooping the Colour القادم، الذي تنتظره العائلة المالكة البريطانية من العام للعام، زارت، أميرة ويلز، موقعاً جديداً تابعاً لأحد متاحفها المفضّلة في لندن.خرجت كيت ميدلتون، البالغة من العمر 43 عاماً، أمسِ، إلى شرق لندن؛ لزيارة مخزن V&A East Storehouse الجديد، وهو فرع من، الذي يعرض أكثر من 500 ألف قطعة تتراوح بين الأزياء والأفلام والفنون البصرية والتصميمات الأثرية.وقد مثّلت هذه المشاركة الملكية، الثانيةمنذ عودتها من عطلة نصف الفصل الدراسي مع أطفالها الثلاثة: الأمير جورج (11 عاماً)، والأميرة شارلوت (10 أعوام)، والأمير لويس (7 أعوام). وجاءت بعد أيام فقط من استضافتها اجتماعاً في قلعة وندسور مع موظفين من مؤسستها للطفولة المبكرة.وخلال الزيارة، قامتبجولة خلف الكواليس بالمخزن الشرقي؛ حيث شاهدت كيفية جمع وحفظ وعرض القطع الأثرية في أرشيف المتحف الضخم. ولمشاهدة كيف أُزيلت الحواجز الزجاجية؛ للسماح للزوّار بالاقتراب أكثر من أيّ وقت مضى من الأعمال التاريخية.وبعد هذه الجولة، صرّح، مدير متحف فيكتوريا وألبرت، لمجلة people: "سارت الأمور على ما يرام. كانتشديدة التركيز على المعروضات التي أثارت إعجابها، كما كانت تتمتع بطاقة هائلة. وكانت نشطة للغاية".وتابع حديثه قائلاً: "رأيناها آخر مرة منذ حوالي عامين، مازالت تحتفظ بشغفها واهتمامها الكبير بالقطع التاريخية، وكان من الرائع أن نتمكن من استضافتها".وقال هانت أيضاً، إنبدت مهتمة بشكل خاص بقسم التصوير الفوتوغرافي. وأضاف: "كانت لديها معرفة غريبة بأنواع الكاميرات. ولقد أعجبتها فكرة التواجد خلف كواليس المتحف وفهم كلّ ما يدور هنا".وأشارإلى أنأُعجبت أيضاً بلوحة فنية لبيكاسو، والتي استُخدمت كخلفية لمسرح باليه قائلًا: "إنها أكبر لوحة لبيكاسو في العالم".وأنهى هانت حديثه قائلاً: "أبدتخلال الزيارة اهتماماً كبيراً ودراية واسعة، لاسيّما فيما يتعلق بالمنسوجات، وبعض أقمشة الحرير المنسوجة، لديها شغف واهتمام كبيران بالثقافة المادية؛ لذا أعتقد أنها كانت زيارة ممتعة للغاية بالنسبة لها".للمزيد: أمير وأميرة ويلز يحتفلان بذكرى زواجهما الـ14 في أجواء الطبيعة الخلابةولطالما كانتمناصرة للفنون منذ سنوات طويلة؛ حيث درست تاريخ الفن في جامعة سانت أندروز- حيث التقت بالأمير ويليام- كما كانت راعية لمتحف فيكتوريا وألبرت منذ عام 2018.وفي عام 2023، ساعدت في افتتاح متحف Young V&A، وهو متحف نابض بالحياة مصمم خصيصاً للأطفال حتى 14 عاماً، ويضم ثلاثة معارض عملية: اللعِب والتخيُّل والتصميم.ومن المتوقع أن تنضمإلى بقية أفراد العائلة المالكة؛ لحضور العرض العسكري السنوي Trooping the Colour يوم السبت 14 يونيو؛ احتفالاً بيوم ميلاد الملك تشارلز.إليكِ هذا الخبر مجوهرات مرصّعة باللؤلؤ الباروكي اختارتها الملكات والأميرات: فخامة كلاسيكية تحبس الأنفاسواستكمالاً لشغفبالمتاحف، كُشف النقاب منذ أسابيع قليلة عن تمثال شمعي جديد لـ كيت ميدلتون في متحف مدام توسو بلندن، وارتدت أميرة ويلز نفس الزي الذي ارتدته في حفل الاستقبال الدبلوماسي السنوي في قصر باكنغهام في ديسمبر 2023، ويقف تمثال الأميرة كيت بجانب تمثال الشمع لزوجها الأمير ويليام.يأتي هذا بعد أن ظهرت كيت، البالغة من العمر 43 عاماً، لأول مرة في متحف مدام توسو في أبريل 2012، بعد عام من زواجها من الأمير ويليام.قد ترغبين في معرفة اعتقال متسلل بعد محاولة اقتحام قلعة وندسور بالقرب من منزل كيت ميدلتون والأمير ويلياملمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».