نقل ماجد المهندس إلى المستشفى.. والجمهور يتفاعل بالدعاء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات” عبر حسابها الرسمي على تطبيق “إنستغرام”، عن تعرّض الفنان ماجد المهندس لوعكة صحية مفاجئة، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدة أنه يخضع لمتابعة دقيقة من الفريق الطبي المختص.

وفي بيان رسمي، عبّرت “روتانا” عن تمنياتها للنجم بالشفاء العاجل، وجاء في نص البيان: “ماجد المهندس يتلقى العلاج وسط متابعة دقيقة لوضعه الصحي، ونتمنى له الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.”

وأضافت الشركة في رسالتها: “ماجد المهندس من أبرز نجوم الأغنية العربية، وهو صوت الحب والنجم الخلوق، ونتضرع لله أن يعيده إلى جمهوره ومحبيه سالمًا معافى.”

وقد لاقى المنشور تفاعلًا واسعًا من جمهور الفنان، الذين عبّروا عن قلقهم، وأرسلوا له رسائل دعم ودعاء، ومن بين أبرز التعليقات: “ألف سلامة عليك يا نبض قلب جمهورك”، و**”إن شاء الله تقوم بالسلامة، كلنا مستنينك.”**

آخر أعمال ماجد المهندس

رغم الوعكة الصحية، كان المهندس نشِطًا فنيًا خلال الفترة الماضية، حيث أصدر في مطلع عام 2025 أغنية باللهجة المصرية بعنوان “أنصاص مشاوير” ضمن أحداث فيلم “بضع ساعات في يوم ما”، من بطولة أحمد السعدني، مي عمر، هشام ماجد، هنا الزاهد، وآخرين، ومن إخراج عثمان أبو لبن.

كما طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة “خاطرك غالي” عبر قناته الرسمية على “يوتيوب” وعدد من المنصات الموسيقية، وجاءت الأغنية بطابع رومانسي، عبّر فيها عن المشاعر والوفاء بكلمات مثل: “خاطرك غالي، أمانة لا يضيق.. ما يهم الكون فدوة خاطرك..”

وكان لماجد المهندس أيضًا حضور مميز في موسم دراما رمضان الماضي من خلال غنائه لتتر مسلسل “ليالي الشميسي”، الذي تصدّر الترند وقت عرضه، ولاقى إشادة واسعة من الجمهور. تدور أحداث المسلسل في حقبة أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات في حي الشميسي بالرياض، ويروي قصة “فهد” ووالدته في مواجهة صراعات عائلية متعلقة بالميراث، ضمن أجواء درامية شيّقة.

الجمهور بانتظار الاطمئنان الكامل على صحة النجم المحبوب، الذي لطالما شكّل بصمة مميزة في الساحة الفنية العربية.